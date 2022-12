Za necelý mesiac úrady evidujú takmer 23.000 žiadostí o inflačnú pomoc

Bratislava 1. decembra (TASR) - V novembri začali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny automaticky vyplácať 2. balík inflačnej pomoci oprávneným skupinám obyvateľov. Zároveň prijímajú žiadosti tých, ktorí si o 100-eurový príspevok musia požiadať. Za necelý mesiac úrady evidovali takmer 23.000 žiadostí. Najviac ich bolo v kategórii súdom určeného výživného, ktoré je nižšie ako 150 eur, informovalo vo štvrtok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).



"Pokračujeme v pomoci tým najzraniteľnejším s nárastom cien potravín, energií a celkových nákladov na život. Desiatkam tisícom ľudí tak inflačnú pomoc v novembri a decembri vyplácame automaticky. Ide o tých, ktorých úrady práce majú v svojej evidencii, teda o nich vedia - napríklad poberatelia hmotnej núdze, ktorí v rámci prvého balíka inflačnej pomoci na ňu nárok ešte nemali. Tí, ktorých úrady práce v systéme platieb nemajú, si o pomoc musia požiadať. Ide napríklad o nedávnych odchovancov centier pre deti a rodiny, ktorým sa aj takto snažíme pomôcť na ich ceste samostatným životom," priblížil 2. balík inflačnej pomoci minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



O inflačnú pomoc si musia požiadať aj ďalší občania, ktorí na ňu majú nárok, no žiadosť musia podať do konca tohto roka. Okrem osobného podania či poštou je možné žiadosť zaslať aj elektronicky na e-mailovú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého či prechodného pobytu. Žiadosti v elektronickej podobe sú dostupné spolu s podrobnejšími informáciami aj na webovom sídle ústredia práce, rovnako aj mailové kontakty na jednotlivé úrady.



O inflačný príspevok si musia požiadať rodič maloletého dieťaťa alebo plnoleté nezaopatrené dieťa, na ktoré je rozhodnutím súdu určená vyživovacia povinnosť najviac vo výške 150 eur. Tiež plnoletá osoba, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Treťou skupinou sú plnoleté osoby, ktorým sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 ukončilo poskytovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou s výnimkou výkonu resocializačného programu.