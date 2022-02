Nepoužil registračnú pokladnicu, colníci uložili predajcovi pokutu

Prievidza 2. februára (TASR) - Podozrenie z trestného činu uvádzania do obehu alebo prechovávania tovaru bez kontrolných známok bude prešetrovať Kriminálny úrad finančnej správy. Dopustiť sa ho pravdepodobne mali v novinovom stánku v Prievidzi, kde mohli predávať tabak a cigarety bez kontrolnej známky. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa Colného úradu Trenčín Renáta Peťovská.



Neoznačený tabak a cigarety našli príslušníci finančnej správy z trenčianskeho colného úradu počas svojej kontroly koncom januára. Colníci najskôr vykonali kontrolný nákup, pri predaji však predajca v stánku nevydal pokladničný doklad ani nezaevidoval prijatú platbu v registračnej pokladnici. "Za porušenie predpisov ustanovených v zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice mu uložili sankciu vo výške 330 eur," uviedla Peťovská.



Kontrola podľa nej pokračovala v interiéri novinového stánku, colníci počas nej objavili v plastovej taške uzatvárateľné igelitové vrecká bez označenia názvu s podozrivým obsahom – rozdrvenou rastlinnou sušinou žltohnedej farby a tabakovej vône. "Táto látka sa nachádzala i v ďalších vreckách s označením rozpustnej kávovinovej zmesi. Vzorky z tejto látky boli odoslané na odbornú expertízu, no s vysokou pravdepodobnosťou ide o tabak," doplnila.



Celkové množstvo neoznačeného tabaku, ktoré príslušníci finančnej správy zaistili, presiahlo dva kilogramy. V mikrovlnnej rúre zase objavili 100 spotrebiteľských balení cigariet neoznačených platnou kontrolnou známkou.



"Prípad v časti podozrenia z porušenia predpisov upravujúcich predaj tabaku a tabakových výrobkov odovzdali príslušníci na ďalšie konanie Kriminálnemu úradu finančnej správy, keďže vzniklo podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu uvádzania do obehu alebo prechovávania tovaru bez kontrolných známok," dodala Peťovská s tým, že osobe, ktorá sa tohto skutku dopustila, hrozí trest odňatia slobody v trvaní šesť mesiacov až tri roky