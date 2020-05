Za odpad, ktorý končí na skládkach, najviac platia v Hlohovci či Šali

Bratislava 26. mája (TASR) - Väčšina Slovákov zaznamenala tento rok zvýšenie poplatkov za komunálny odpad. Z okresných miest, ktoré skládkujú, najviac za odpad platia v Hlohovci, Bánovciach nad Bebravou, Šali a Topoľčanoch. Obyvatelia týchto okresných miest zaplatia 35 až 36 eur na osobu za rok. Najmenej platia v Medzilaborciach a Námestove, a to 13 eur. Uviedla to analytička Eva Sadovská zo spoločnosti Wood & Company. Hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák hovorí, že zvyšovanie poplatku za skládkovanie je reakciou na novelu zákona o uložení odpadu na skládkach.



"V niektorých mestách schválili zvýšenie cien aj o niekoľko desiatok percent. V Bytči išlo o zvýšenie poplatkov o vyše 60 percent, v prípade Partizánskeho a Vranova nad Topľou o vyše polovicu," hovorí Sadovská. V ďalších 49 okresných mestách bol nárast poplatkov medziročne vyšší o 10 až 50 percent.



Sadovská konštatuje, že obce pri zvyšovaní poplatkov nemajú na výber. Väčšina okresných miest odpad skládkuje a práve poplatky za skládkovanie v posledných rokoch rastú.



Kaliňák približuje, že výška poplatku za skládkovanie komunálneho odpadu sa vďaka novele zákona zvyšuje každý rok a bude sa zvyšovať do roku 2021. Náklady za komunálny odpad pokrývajú podľa Kaliňáka aktivity súvisiace s nakladaním so zmesovým komunálnym odpadom, s biologicky rozložiteľným odpadom, triedením, čistením komunikácie, údržba zelene a cintorínov.



"Poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládku odpadu je aktuálne stanovený podľa úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a je závislý nielen od činnosti obce ako poplatníka a od držiteľa odpadu, ale aj od aktivít výrobcov a ich organizácie zodpovednosti výrobcov na území obce," uviedol Kaliňák. ZMOS však tvrdí, že nie je preukázaný súvis medzí zvýšením poplatku za uloženie odpadu na skládku a znížením miery skládkovania.