Za pár sekúnd vybavené. Stačí ti QR kód a platíš rýchlosťou blesku

Bratislava 30. septembra (OTS) - Qerko je moderná vychytávka, ktorá uľahčí fungovanie reštauráciám rovnako ako ich zákazníkom. Jednoduchým naskenovaním QR kódu vybavíte všetko pohodlne, bezhotovostne a okamžite. Služba vznikla v roku 2019 ako start-up, ktorý založili Lukáš Kovač, Miloslav Mrvík, Jan Dorazil a Roman Kantor. Po nie najlepšej skúsenosti s čakaním v rade v reštaurácii im napadla myšlienka na vytvorenie Qerka – inovatívnej aplikácie, ktorá by bola užitočná pre gastro prevádzky a ich zákazníkov. „Aplikácia je napojená na pokladničný systém, takže zákazníci i obsluha vidia v reálnom čase všetky položky a platby daného stola. Každý môže platiť za seba rýchlo a efektívne,“ vysvetľuje CEO spoločnosti Qerko Lukáš Kovač, ktorý riadi produktový tím.Je možné, že ste už Qerko zaregistrovali u našich českých susedov a vyskúšali si, ako funguje v praxi. Stačí len sadnúť si v reštaurácii za stôl, naskenovať jednoducho QR kód mobilom, ktorý máte aj tak stále po ruke, a pohodlne si vybrať z menu. Aplikácia vám aj obsluhe šetrí čas, zvyšuje prepitné a skracuje čakaciu dobu. Qerko, ktoré disponuje licenciou od Českej národnej banky zároveň umožňuje prevádzkam sledovať zákaznícke správanie, odmeniť ich za vernosť a motivovať ich k ďalšej návšteve.Na dobré sa rýchlo zvyká. Svoje o tom vedia aj slovenské prevádzky Kolkovna Eurovea, Kolkovna River Park a coworking The Spot v Bratislave, ktoré na Slovensku zaviedli Qerko ako prvé. Bratislavské Kolkovne zistili, že cash je už pomaly, ale isto out. Zistili, že bankovkami platí iba 30 % ľudí a zvyšných 70 % uprednostňuje platbu kartou. 4 až 7 % návštevníkov Kolkovní pritom využíva k platbe práve Qerko a toto číslo sa zo dňa na deň zvyšuje. V coworking centre The Spot si môžete cez Qerko zaplatiť zase občerstvenie. Úspešná spolupráca so slovenskými prevádzkami stále pokračuje a počet nových podnikov rastie. Qerko svoje služby posunulo ešte o level vyššie vo fastfoodovom gigante Burger King na Laurinskej ulici v Bratislave. Novinkou je koncept predom platenej objednávky. Okrem klasického „take away“ budete môcť zaplatiť objednávku priamo pri stole. Nenechajte si ujsť možnosť skočiť si na zvýhodnené Qerko menu aj vy! Viac sa dozviete TU V rámci Slovenska je plne integrovaný pokladničný systém PORTOS a Septim. Na implementácii BLUEGASTRO od Asseca či Papaya POS ešte pracujeme. Pokladničný systém Dotykačka je už v testovacej fáze. Službu potenciálne môže využiť viac ako 4 000 podnikov, ktoré majú zavedené spomínané pokladničné systémy. Vďaka spolupráci a implementácii Qerka do pokladničných systémov môžu aj slovenské reštaurácie dosahovať výborné výsledky. „Teší ma, že Qerko bude v tomto roku dostupné už v štyroch krajinách, vrátane Slovenska. Verím, že slovenskí prevádzkovatelia podnikov a ich hostia ocenia výhody nášho systému, ktoré sa naplno osvedčili v prevádzkach, ktoré Qerko aktívne používajú,“ vysvetľuje spoluzakladateľ Qerka Lukáš Kovač.Službu v súčasnosti využíva v Českej republike viac ako 1 000 reštaurácií, bistier či kaviarní a 300 000 registrovaných používateľov. Pražská Turnovská pivnice si po zavedení Qerka spravila štatistiku, ktorá hovorí, že podnik zarobil na tržbách o 41 000 Kč viac (mesačne). Mesačne obslúžili o 300 stolov viac a inovatívna služba tak obsluhe ušetrila až 171 hodín času. To je celkom slušná bilancia, čo poviete?Aj Malešická tvrz v Brne berie Qerko ako svojho najlepšieho priateľa. S Qerkom zarobia na prepitnom o 10 % viac ako cez terminál a obsluhe sa podarí ušetriť až 65 hodín času.Foto: Spoluzakladateľ Qerka Lukáš KovačDo vyhľadávaného brnianskeho Tusta príde takmer polovica zákazníkov znovu. Mesačne zaregistrovali 813 platieb cez Qerko a tržby sa im zdvihli o 17 500 Kč. „Qerko si obľúbilo obrovské množstvo zákazníkov a reštaurácií v Česku. Výsledky hovoria za všetko a som rád, že tieto čísla stále rastú,“ uzatvára Lukáš Kovač.Chceš sa dozvedieť o Qerku viac? Tak klikni na náš WEB