Za päť rokov previezla MHD v P. Bystrici 10,7 milióna cestujúcich
Aktuálne podľa neho zabezpečuje MHD 24 nízkopodlažných klimatizovaných autobusov vybavených modernými technológiami.
Autor TASR
Považská Bystrica 15. novembra (TASR) - Počas piatich rokov existencie Dopravného podniku mesta Považská Bystrica previezli autobusy mestskej hromadnej dopravy (MHD) viac ako 10,7 milióna cestujúcich a najazdili takmer 4,5 milióna kilometrov. Informoval o tom konateľ Dopravného podniku mesta Považská Bystrica Radovan Čmelo.
Aktuálne podľa neho zabezpečuje MHD 24 nízkopodlažných klimatizovaných autobusov vybavených modernými technológiami. Za päť rokov pribudlo deväť nových autobusov, čím sa ich priemerný vek znížil na šesť rokov. Mesto získalo finančné prostriedky z eurofondov na nákup troch elektrických autobusov. Do vozového parku by mali pribudnúť v budúcom roku.
„Až 84,9 percenta cestujúcich využíva dopravné karty, 2,47 percenta platí bankovou kartou a 12,63 percenta volí hotovosť,“ doplnil konateľ.
Podľa považskobystrického primátora Karola Janasa bolo vytvorenie Dopravného podniku mesta Považská Bystrica v novembri 2020 jedným z najlepších krokov, aké radnica urobila.
„V minulosti sme boli súčasťou Mestskej dopravnej spoločnosti, ktorá bola mestská iba podľa názvu, pretože súkromní majitelia v nej vlastnili 66 percent podielu a mesto iba 34 percent. Spolupráca bola korektná, no finančné náklady sa stali neúnosnými a mesto nemohlo ďalej znášať vysoké straty, ktoré pri prevádzke vznikali. Preto sme sa rozhodli vytvoriť mestský dopravný podnik, ktorý máme stopercentne pod kontrolou,“ zdôraznil primátor.
Významným krokom bolo aj zavedenie bezplatnej dopravy pre vybrané kategórie obyvateľov v roku 2022. Bezplatne sa v MHD vozia žiaci, študenti, matky s deťmi, zdravotne postihnutí i seniori. Bezplatnú dopravu doteraz využilo 3,25 milióna cestujúcich, medzi nimi i 53.000 darcov krvi. Dopravný podnik zabezpečuje vo svojej réžii MHD medzi Považskou Bystricou a Púchovom, linka sa začína v Považskej Bystrici na sídlisku Hliny a končí sa pri spoločnosti Continental v Púchove.
