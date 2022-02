Za potraviny po dátume spotreby má zodpovedať obchod, hovorí novela

Na snímke plniaca linka jogurtov vo Zvolenskej mliekarni s.r.o., foto z archívu. Foto: TASR - Dušan Hein

Bratislava 2. februára (TASR) - Podľa návrhu novely zákona o potravinách, o ktorej by na aktuálnej schôdzi mala rokovať Národná rada (NR) SR, nesie zodpovednosť za bezpečnosť potravín po dátume minimálnej trvanlivosti (DMT) predávajúci. Uviedli to pre TASR predstavitelia Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) a Zväzu obchodu (ZO) SR v reakcii na výhrady Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK, v pondelok (31. 1.) uviedla, že SPPK žiada, aby za bezpečnosť potravín po DMT zodpovedal obchod, nie ich výrobca. S touto požiadavkou sa podľa nej agropotravinárska samospráva obrátila aj na poslancov NR SR, aby sa táto formulácia dostala i do novely zákona o potravinách.Podľa Martina Krajčoviča, predsedu SAMO, ide zo strany SPPK zjavne o nedorozumenie, keďže nič také sa v návrhu zákona nenachádza. SAMO takéto ustanovenie ani nenavrhovalo.spresnil.podčiarkol.dodal Krajčovič.Aj podľa Nadeždy Machútovej, prezidentky ZO SR, ide v prípade SPPK asi o nedorozumenie, pretože predložená novela zákona o potravinách, schválená vládou SR, kladie zodpovednosť za bezpečnosť potravín po DMT prevádzkovateľovi, ktorý takéto potraviny predáva.podčiarkla.pripomenula.Dodala, že maloobchod neovplyvňuje balenie, označovanie, bezpečnosť alebo integritu potravín.doplnila Machútová.