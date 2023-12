Za prácu z domu dostanú zamestnanci 720 Kč navyše, navrhujú v Česku

Praha 3. decembra (TASR) - Už od januára budúceho roka by mali českí zamestnávatelia vyplácať ľuďom pracujúcim z domu za každú odpracovanú hodinu 4,50 Kč ako náhradu nákladov. Pri bežnej pracovnej dobe, teda 160 hodinách mesačne, by mal človek dostať 720 Kč (29,59 eura). Navrhuje to ministerstvo práce a sociálnych vecí. Informoval o tom server novinky.cz.



"Suma má reprezentovať náklady, ktoré by zamestnancovi mohli vzniknúť," uviedlo ministerstvo v návrhu vyhlášky, ktorá čaká na pripomienky. Znenie sa už príliš meniť nebude, podmienky stanovuje zákon.



Zmienené náklady tvoria napríklad spotreba elektriny a plynu, poplatky za vodu, vykurovanie či vývoz odpadu. "Suma vychádza z údajov o spotrebe dospelej osoby v priemernej domácnosti za jednu hodinu," dodalo ministerstvo. Podľa novely zákonníka práce náhrady nie sú súčasťou zárobku, a preto sa nezdaňujú.



Zamestnávatelia budú môcť poskytnúť aj vyššiu sumu alebo aj vôbec nič. Všetko bude závisieť od dohody obidvoch strán. Pôvodne ministerstvo práce v novele plánovalo, že paušál bude slúžiť ako minimálna suma, proti tomu sa však postavili niektoré ďalšie ministerstvá aj zamestnávateľské zväzy.



Podľa nich by povinné platenie nákladov za home office zvýhodňovalo ľudí pracujúcich z domu oproti tým, ktorí do práce dochádzajú. Ľudia na home office podľa zamestnávateľov na tom ušetria, pretože nemusia platiť za dopravu a kupovať si obedy v reštaurácii. Navyše, ušetria aj časovo na rozdiel od pracovníkov, ktorí do práce a späť cestujú aj dve a viac hodín denne.



(1 EUR = 24,331 CZK)