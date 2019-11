Za predaj auta so stočenými kilometrami hrozí vysoká pokuta

Bratislava 13. novembra (TASR) - Na tuzemskom trhu ojazdených automobilov je ešte stále možné ľahko dosiahnuť úpravu najazdených kilometrov na odometri. Okrem návodov na internete ako si s tým poradiť svojpomocne, ponúkajú túto možnosť aj spoločnosti, ktoré sa zaoberajú napríklad tuningom automobilov, či klasické autoservisy.



Zákon, ktorý zakazuje stáčanie odometrov pod hrozbou pokuty od 5000 do 50.000 eur, bol pritom Národnou radou SR schválený už pred štyrmi rokmi.



Ak zobrazovaný stav odjazdenej vzdialenosti nezodpovedá skutočnosti, mal by majiteľ pri prípadnom predaji vozidla túto skutočnosť oznámiť novému majiteľovi. Ak mu túto informáciu zatají, dopúšťa sa nezákonného konania s právnymi následkami. Viacero firiem, ktoré majú vo svojom portfóliu služby ponúkajúce pretáčanie, sa pokúšajú ochrániť pred trestným postihom tvrdením, že v prípade vykonania služby spojenej so zmenou stavu odometra, nenesú žiadnu zodpovednosť, ak majiteľ túto skutočnosť zatají.



"Je nesporné, že stáčanie kilometrov je veľmi výnosný biznis, vďaka ktorému sa výrazne zvyšuje cena predávaných jazdených áut. Podľa odhadov je na slovenských cestách množstvo vozidiel s upraveným odometrom a tieto automobily len tak, zo dňa na deň, nezmiznú. Snažíme sa o to, aby nové 'stočenky' pribúdali čo najmenej. Na našich stránkach radíme občanom, ako si overiť informácie o najazdených kilometroch, upozorňujeme ich na fiktívne a podvodné inzeráty a poskytujeme databázu VIN kódov, kde si môžu dohľadať históriu vozidla. Najväčším zdrojom stočených áut sú dlhodobo dovozy, pri ktorých odborníci odhadujú mieru manipulácie až na 90 %," uviedol k danej tematike Július Petrus, predseda združenia SOVA.



Každý záujemca o vozidlo má v súčasnosti možnosť overiť stav odometra v registri prevádzkových záznamov vozidla. Záujemcovia o kúpu môžu požadovať od predávajúceho jeho výpis vo forme ODO-Passu. Ak súkromná alebo fyzická osoba predáva vozidlo, ktorého odometrom sa v minulosti manipulovalo, je predávajúci ODO-Pass povinný priložiť k predávanému autu. Momentálne je slovenská národná databáza prepojená s holandskou a belgickou.



"Pokiaľ si však údaje medzi sebou nevymieňajú všetky členské krajiny Európskej únie, môže sa obchod so stočenými vozidlami ďalej rozvíjať. Keď STK na Slovensku zapíše do systému už zmanipulovaný stav najazdených kilometrov, v podstate tým stočenie zlegalizuje. Je potrebné, aby k tomuto nedochádzalo, a to tak, aby STK mohli porovnať aktuálny stav odometra s dátami z krajiny pôvodu vozidla," uzatvára Petrus.