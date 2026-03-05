< sekcia Ekonomika
Za prvé 3 dni sa predali štátne dlhopisy pre ľudí za 337 miliónov eur
Predaj novej emisie Dlhopisov pre ľudí je naplánovaný od 2. marca do 20. marca, alebo kým sa neminie celá emisia.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Za prvé tri dni od spustenia predaja nových štátnych dlhopisov určených bežným ľuďom nakúpili občania cenné papiere v celkovej sume 337 miliónov eur. Informovalo o tom vo štvrtok Ministerstvo financií (MF) SR.
Dlhopis Investor II dosiahol doteraz predaj v hodnote 202 miliónov eur, Patriot II sa predal v sume 135 miliónov eur. „Predaj Dlhopisov pre ľudí bude prebiehať až do dosiahnutia celkovej konečnej hodnoty 500 miliónov eur, najneskôr do 20. marca 2026,“ avizoval rezort financií.
Predaj dlhopisov zabezpečuje päť bánk - Československá obchodná banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a Všeobecná úverová banka. „Dlhopisy si môžu občania zakúpiť na pobočkách uvedených bánk po celom Slovensku, ako aj prostredníctvom ich elektronických predajných kanálov,“ priblížilo MF.
Predaj novej emisie Dlhopisov pre ľudí je naplánovaný od 2. marca do 20. marca, alebo kým sa neminie celá emisia. Jej celková suma bola na začiatok nastavená na 400 miliónov eur, pre vysoký záujem sa však rozšírila o dodatočných 100 miliónov eur. Občanom sú k dispozícii dva typy dlhopisov. Investor II so splatnosťou dva roky a ročným výnosom 2,7 % a Patriot II so splatnosťou štyri roky a ročným výnosom 3 %. Výnosy sú oslobodené od daní, odvodov aj poplatkov.
