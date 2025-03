Za prvé dva mesiace 2025 vybrali daňoví exekútori viac ako 52 mil. eur

Bratislava 28. marca (TASR) - Daňoví exekútori priniesli v januári a februári tohto roka do štátneho rozpočtu vyše 52 miliónov eur, čo je medziročne o 1,3 milióna eur viac. Vlani priniesli daňoví exekútori do štátneho rozpočtu celkovo 302 miliónov eur. Za rastom týchto príjmov je aj zvýšenie efektivity vymáhania, ktorá dosiahla vlani úroveň takmer 33 %, pričom napríklad v roku 2018 to bolo len vyše 18 %. V piatok o tom informoval hovorca Finančnej správy (FS) Daniel Súkup.



„V týchto mesiacoch verejnosťou rezonujú aj informácie o zvýšenej prítomnosti finančnej správy na prevádzkach daňových subjektov, ktorá cieli na dodržiavanie pravidiel evidencie tržieb, no aktívni v teréne sú aj daňoví exekútori. Zatiaľ čo daňový kontrolór navštevuje prevádzky s cieľom preveriť evidovanie tržieb a vydávanie bločkov, daňový exekútor v teréne vykonáva vymáhanie neuhradených daňových povinností od vybraných dlžníkov. Ide najmä o odobratie peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré sa zaistia priamo na prevádzke dlžníka,“ uviedla FS.



Počas 35. celoslovenskej akcie FS, ktorá prebehla v treťom marcovom týždni, odobrali daňoví exekútori od 509 daňových dlžníkov viac ako 314.000 eur v hotovosti. Od januára tohto roka bola spolu 967 dlžníkom dobratá hotovosť v objeme 568.000 eur.



Daňoví exekútori vymáhajú neuhradené daňové povinnosti od daňových dlžníkov, pričom spôsoby daňovej exekúcie sú viaceré, a to od postihnutia účtu dlžníka v banke, cez predaj hnuteľného majetku, zadržanie vodičského preukazu, až po predaj nehnuteľnosti. „Prítomnosť daňových exekútorov v teréne sa realizuje v súvislosti s ďalším zo spôsobov daňovej exekúcie, a to odobratím peňazí v hotovosti, najmä na prevádzkach daňových dlžníkov. Tento spôsob výkonu daňovej exekúcie sa osvedčil a má preukázateľný vplyv na zlepšenie platobnej morálky daňových dlžníkov, keďže ich motivuje aj k následnému uhrádzaniu a rýchlejšiemu vyrovnaniu nedoplatkov s cieľom vyhnúť sa opakovanej návšteve daňových exekútorov. Príkladom toho sú dodatočné úhrady v objeme 814.000 eur po posledných akciách,“ upresnila FS.



Dodala, že nástroj na vymáhanie daňových nedoplatkov sa využíva najmä v prípadoch, keď je zrejmé, že daňový dlžník dlhuje na daniach aj napriek tomu, že jeho majetkové pomery a forma podnikania nasvedčujú tomu, že vie svoje podlžnosti uhradiť, ale nie je ochotný to urobiť dobrovoľne.