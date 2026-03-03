< sekcia Ekonomika
Za prvý deň sa predali Dlhopisy pre ľudí za 245 mil. eur
Z toho Investor II za 146 miliónov eur a Patriot II za 99 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - V priebehu prvého dňa predaja novej emisie štátnych dlhopisov určených bežným ľuďom sa v pondelok (2. 3.) predali dlhopisy v celkovej hodnote 245 miliónov eur. Z toho Investor II za 146 miliónov eur a Patriot II za 99 miliónov eur. Informovalo o tom v utorok Ministerstvo financií (MF) SR.
„Na základe vysokého dopytu sa Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) rozhodla zvýšiť objem ponuky zo 400 miliónov eur na 500 miliónov eur. Predaj bude pokračovať až do naplnenia plánovaného objemu 500 miliónov eur,“ avizoval rezort.
Predaj zabezpečuje päť bánk - Československá obchodná banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a Všeobecná úverová banka. „Dlhopisy si môžu občania zakúpiť na pobočkách uvedených bánk po celom Slovensku, ako aj prostredníctvom ich elektronických predajných kanálov,“ doplnilo MF.
Predaj novej emisie Dlhopisov pre ľudí je naplánovaný od 2. marca do 20. marca, alebo kým sa neminie celá emisia. Jej celková suma bola na začiatok nastavená na 400 miliónov eur s možnosťou navýšenia o 100 miliónov eur. Občanom sú k dispozícii dva typy dlhopisov. Investor II so splatnosťou dva roky a ročným výnosom 2,7 % a Patriot II so splatnosťou štyri roky a ročným výnosom 3 %. Výnosy sú oslobodené od daní, odvodov aj poplatkov.
„Na základe vysokého dopytu sa Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) rozhodla zvýšiť objem ponuky zo 400 miliónov eur na 500 miliónov eur. Predaj bude pokračovať až do naplnenia plánovaného objemu 500 miliónov eur,“ avizoval rezort.
Predaj zabezpečuje päť bánk - Československá obchodná banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a Všeobecná úverová banka. „Dlhopisy si môžu občania zakúpiť na pobočkách uvedených bánk po celom Slovensku, ako aj prostredníctvom ich elektronických predajných kanálov,“ doplnilo MF.
Predaj novej emisie Dlhopisov pre ľudí je naplánovaný od 2. marca do 20. marca, alebo kým sa neminie celá emisia. Jej celková suma bola na začiatok nastavená na 400 miliónov eur s možnosťou navýšenia o 100 miliónov eur. Občanom sú k dispozícii dva typy dlhopisov. Investor II so splatnosťou dva roky a ročným výnosom 2,7 % a Patriot II so splatnosťou štyri roky a ročným výnosom 3 %. Výnosy sú oslobodené od daní, odvodov aj poplatkov.