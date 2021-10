Za prvý deň získala digitálna charita vyše 30 000 eur

Bratislava 12. októbra (OTS) - V nedeľu večer spustili autori novodobej charitatívnej akcie − Majk Spirit a zakladatelia platformy WEXO predaj prvého NFT Majka Spirita vydaného v počte 5 000 kusov. Tri z nich sú graficky špeciálne upravené a boli určené do elektronickej aukcie. Napriek tomu, že NFT (non-fungible tokens) patrí na Slovensku stále medzi nové pojmy, hneď v prvý deň získali autori desaťtisíce eur na pomoc pacientom s telesným postihnutím.Päťstošesť predaných kusov NFT Majka Spirita zo série CREW po 50 eur. A v elektronickej aukcii aktuálne ponúkaná suma za jedno z troch špeciálne upravených NFT − diamantové, prevyšuje sumu 5 500 eur. To sú priebežné výsledky po prvom dni najväčšej digitálnej charity. Aukcia diamantového NFT Majka Spirita pokračuje do nedele večera. Potom bude nasledovať zlaté NFT. Súbežne prebieha predaj NFT zo série CREW. Hlavnou myšlienkou je pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú, a priblížiť NFT slovenskej verejnosti.priblížil svoj vzťah k inovatívnym technológiám spevák. Zakladatelia kryptomenovej platformy WEXO a Majk Spirit sa rozhodli, že prvé NFT slovenského rapera nebude vydané s cieľom zisku z jeho neskoršieho predaja, aj keď nič tomu v budúcnosti nebráni, naopak, chceli predstaviť NFT ako nástroj, ktorý dáva nové možnosti.Nákup NFT je jednoduchý, postavený na princípoch, ktoré bežne využívame pri nákupe v e-shopoch. Na pozadí zdanlivo jednoduchého procesu sa však ukrýva novodobá transparentnosť, ktorú ponúka blockchainová technológia. Prvé NFT Majka Spirita je registrované na blockchaine Cardano. Každý, kto sa zapojí do tejto mimoriadnej charitatívnej akcie, sa stáva majiteľom jedného z 5 000 NFT Majka Spirita.“ hovoríPribližne 10 percent z ceny NFT predstavujú poplatky za platobnú transakciu (PayPal) a mintovanie (prevod diela do digitálnej podoby) NFT na blockchaine Cardano. Celý výťažok (zvyšné prostriedky získané z aukcie a predaja prvého NFT Majka Spirita) autori venujú Asociácii pomoci postihnutým APPA v Piešťanoch.