Za prvý polrok na Slovensku pribudlo približne 700 nových e-shopov
Spomedzi kategórií dominujú móda a oblečenie, dekorácie a bytové doplnky, chovateľské potreby či potraviny a nápoje.
Autor TASR
Bratislava 16. augusta (TASR) - Za prvý polrok tohto roka vzniklo na Slovensku približne 700 nových e-shopov, pričom celkový počet aktívnych internetových obchodov na domácom trhu je okolo 16.000. Vyplýva to z dát spoločnosti Upgates.
Podľa spoločnosti ide o čistý prírastok, teda počet po odpočítaní tých, ktoré medzičasom stihli už aj zaniknúť. Dáta spoločnosti naznačujú, že trh sa obnovuje prirodzene, keď sa ročne obmení 10 % e-shopov - časť vzniká a časť zaniká.
Prvých 12 mesiacov je pritom pre budúcnosť nového projektu rozhodujúcich. „Približne 15 % slovenských e-shopov skončí už počas prvého polroka a len 60 % novovzniknutých elektronických obchodov zvládne prvý rok. Dá sa povedať, že ak e-shop prežije prvý rok, vytvorí si dobrý základ pre dlhodobé podnikanie,“ približuje Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates.
Nové projekty zakladajú väčšinou ľudia, ktorí už s e-commerce majú skúsenosti. „Až 60 % zakladateľov sú ľudia, ktorí už s online predajom majú skúsenosti, a 40 % sú nováčikovia. To znamená, že trh je stále prístupný aj tým, ktorí začínajú od nuly,“ priblížil Benatzky.
Spomedzi kategórií dominujú móda a oblečenie, dekorácie a bytové doplnky, chovateľské potreby či potraviny a nápoje. Trendy sú veľmi podobné aj v susednej Českej republike. Obľúbené kategórie spája predovšetkým nízka bariéra vstupu, ale aj široká cieľová skupina a možnosť vybudovania silnej značky.
Pre budúci úspech akéhokoľvek nového e-shopu je zásadným faktorom ponuka tovaru či služieb. Trh je preplnený tuctovým tovarom za doslova dampingové ceny. Sortiment obchodu by sa mal podľa Benatzkeho zameriavať na originálne výrobky, ideálne vlastnej značky alebo iných značiek, ktoré nie sú plošne dostupné. Ak už má e-shop dobrý sortiment, je to potom hlavne o budovaní samotnej značky a komunity zákazníkov. „Veľmi dobre na tento účel fungujú napríklad sociálne siete a influenceri,“ dodal odborník.
