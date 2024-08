Za prvý polrok zvýšila 365.bank hrubý zisk o 6 % na 56 miliónov eur

Bratislava 6. augusta (TASR) - Za prvý polrok tohto roka dosiahla 365.bank medziročný šesťpercentný nárast hrubého zisku vo výške 56 miliónov eur. Do hospodárenia banky sa pritom premietla aj zvýšená daňová povinnosť bánk. Za prvý polrok mala banka daňovú povinnosť vo výške 17,1 milióna eur na splatnej dani z príjmov a na bankovej dani, čo je viac ako dvojnásobok oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka. Čistý zisk banky po splnení daňových povinností bol 38,6 milióna eur.



"365.bank má za sebou ďalší úspešný polrok. Svedčia o tom výsledky v oblasti retailového bankovníctva, hlavne pokiaľ ide o objem prijatých vkladov a poskytnutých úverov. Úspešné napĺňanie retailovej stratégie sa prejavilo aj na výraznom zlepšení nášho ratingu, v rámci ktorého sme sa posunuli do prestížneho investičného pásma," uviedol generálny riaditeľ banky Andrej Zaťko.



Portfólio retailových úverov vzrástlo o 6,7 % na 2,4 miliardy eur a mierny nárast zaznamenal aj objem vkladov retailových klientov na 3,3 miliardy eur. Banka zaznamenala nárast čistého príjmu z poplatkov a provízií o 10 % na 28,4 milióna eur a čistých úrokových výnosov o 6 % približne na 67,1 milióna eur. Čistá úroková a poplatková marža retailového segmentu vzrástla o 15 %.



Banka si polepšila aj v ratingu, pričom od agentúry Moody´s dostala historicky najlepšie hodnotenie depozitného ratingu na úrovni Baa3/P-3 so stabilným výhľadom.