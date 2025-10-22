< sekcia Ekonomika
Za prvých deväť mesiacov prekročil výber mýta 225 miliónov eur bez DPH
V Elektronickom mýtnom systéme SkyToll využívalo v septembri vymedzené úseky ciest priemerne 22.898 vozidiel denne.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Dopravcovia zaplatili od začiatku tohto roka do konca septembra za využívanie vybraných úsekov slovenských diaľnic a ciest I. triedy 225,485 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). V samotnom septembri uhradili dopravcovia na mýte 32,751 milióna eur bez DPH. Celkovo bolo pri zabezpečení výberu mýtnych poplatkov na Slovensku spracovaných v septembri viac ako 58 miliónov mýtnych transakcií, informovala v stredu spoločnosť SkyToll.
V Elektronickom mýtnom systéme SkyToll využívalo v septembri vymedzené úseky ciest priemerne 22.898 vozidiel denne. Pre tieto vozidlá vydala spoločnosť k 30. septembru dopravcom viac ako 163.000 palubných jednotiek, z toho 33 % bolo vydaných dopravcom zo Slovenska.
Mobilné jednotky vynucovania riešili v septembri na vymedzených úsekoch ciest 371 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Najčastejšie sa priestupkov dopúšťali vodiči vozidiel registrovaných na Slovensku - posádky vozidiel mobilnej kontroly s nimi riešili celkom 163 priestupkov. Všeobecne najčastejším typom priestupku bolo nesprávne nastavenie počtu náprav na palubnej jednotke, v dôsledku čoho bolo mýto účtované nesprávne.
V Elektronickom mýtnom systéme SkyToll využívalo v septembri vymedzené úseky ciest priemerne 22.898 vozidiel denne. Pre tieto vozidlá vydala spoločnosť k 30. septembru dopravcom viac ako 163.000 palubných jednotiek, z toho 33 % bolo vydaných dopravcom zo Slovenska.
Mobilné jednotky vynucovania riešili v septembri na vymedzených úsekoch ciest 371 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Najčastejšie sa priestupkov dopúšťali vodiči vozidiel registrovaných na Slovensku - posádky vozidiel mobilnej kontroly s nimi riešili celkom 163 priestupkov. Všeobecne najčastejším typom priestupku bolo nesprávne nastavenie počtu náprav na palubnej jednotke, v dôsledku čoho bolo mýto účtované nesprávne.