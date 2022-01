Za rok 2021 vzrástli ceny bytov v mnohých častiach SR o viac ako 30 %

Bratislava 11. januára (TASR) - Za posledný rok vzrástli ceny bytov v mnohých častiach Slovenska o viac ako 30 %, najväčší skok však zaznamenali v poslednom kvartáli. Potvrdzujú to údaje z aplikácie Trhové reporty realitného portálu Nehnuteľnosti.sk.



Na konci minulého roka sa zrýchlil rast cien bytov takmer vo všetkých segmentoch a regiónoch, no najväčší nárast bol pri dvojizbových bytoch. Lacnejšie byty z trhu miznú veľmi rýchlo. V rekordne nízkej ponuke tak ostávajú hlavne drahšie, ktoré ešte viac zvyšujú priemerné ceny. Tie navyše ťahá hore aj rastúca inflácia, ktorá nielen zvyšuje náklady na výstavbu nových bytov, ale aj zvyšuje motiváciu ľudí kupovať investičné nehnuteľnosti v snahe ochrániť svoje peniaze. Silným stimulom ostávajú aj naďalej dostupné hypotéky s nízkymi úrokovými sadzbami. Najvyššie štvrťročné nárasty menších bytov boli zaznamenané v Bratislave I, kde to bolo 20,77 %, v Prešove 21,21 % a v Trenčíne 20,18 %.



"Za vysokými kvartálnymi číslami stoja nové rezidenčné projekty, často s rekordne vysokými cenami, ako je to najmä v bratislavskom prvom a druhom obvode," povedal analytik portálu Michal Pružinský. "V niektorých krajských mestách so silným realitným trhom však môžeme vidieť aj trendové medziročné nárasty." Ide hlavne o Košice s ročným nárastom 33,66 % - 38,39 %, ale aj Banskú Bystricu a Žilinu, obe 28,77 %.



Pri trojizbových bytoch šlo o trochu nižší kvartálny vzostup, aj tu však padali na konci roku rekordy. Rýchly rast cien v mestských častiach Košíc nie je pri sledovaní vývoja v uplynulom roku prekvapením. "Po letnom útlme však kvartálne akcelerovali Žilina aj Bratislava III, obe 23,08 % a medziročne Trenčín, kde sa za rok zvýšila cena väčších bytov takmer o polovicu," upozornil Pružinský. Pokračoval, že v Žiline a bratislavskom Novom Meste je aktuálne ponuka exkluzívnych prémiových bytov vysoká, po ich vypredaní sa však situácia môže stabilizovať.



Treba podľa neho dodať, že ceny bytov na Slovensku dlhodobo nestúpajú úmerne mzdám a najvypuklejšie je to v hlavnom meste. Kým pred rokom podľa údajov portálu Bratislavčan na priemerný dvojizbový byt zarábal 9,7 roka, na konci minulého roku by ho stál 10,7 priemerných hrubých ročných platov. Tento pomer vychádza trochu priaznivejšie v Prešovskom kraji, kde je dlhodobo najnižšia priemerná mzda na Slovensku. Keďže však ceny nehnuteľností v tomto kraji rástli pomalšie ako mzdy, Prešovčan na priemerný dvojizbový byt zarábal v roku 2021 8,1 roka, pričom rok predtým potreboval až 8,3 ročných platov.