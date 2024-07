Za rok 2022 si superodpočet uplatnilo 465 firiem, ušetrili 45 mil. eur

Bratislava 2. júla (TASR) - Možnosť uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj za rok 2022 využilo 465 firiem, a to v celkovom objeme 217 miliónov eur. Pri 21 % sadzbe dane z príjmov tak tieto spoločnosti ušetrili viac ako 45 miliónov eur. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.



V porovnaní s rekordným rokom 2021 priniesol rok 2022 podľa analýzy takmer 8 % zníženie počtu subjektov, ktoré si superodpočet uplatnili a 25 % pokles jeho objemu. Nižšia bola aj priemerná úroveň tejto daňovej výhody, ktorá klesla o vyše 17 % na necelých 466.000 eur.



O viac ako polovicu sa predvlani znížila suma najväčšieho superodpočtu. "Kým v roku 2021 si historicky najväčší objem uplatnila spoločnosť U. S. Steel Košice v sume prevyšujúcej 65 miliónov eur, v roku 2022 si najväčší superodpočet uplatnil Slovnaft, a to vyše 31 miliónov eur," vyčíslil CRIF.



Napriek poklesu sadzby na polovicu, z predchádzajúcich 200 % na 100 %, si 245 subjektov uplatnilo za rok 2022 superodpočet vyšší ako 100.000 eur. V roku 2021 bolo takýchto firiem 278. Zníženie sadzby podľa CRIF neodradilo 81 nových subjektov, ktoré si túto daňovú výhodu uplatnili v roku 2022 prvýkrát, a to v súhrnnej sume viac ako 16,2 milióna eur. V predchádzajúcich troch rokoch bolo nováčikov vždy približne dvojnásobne viac.



"Naznačovali to už prvé priebežné výsledky z daňových priznaní a finálne čísla len potvrdili, že počet subjektov uplatňujúcich si superodpočet v roku 2022 po prvýkrát v histórii poklesol. Nepripisujeme to len zmene sadzby, za významnejší faktor zníženej úspešnosti v uplatňovaní superodpočtu považujeme znížený potenciál na uplatnenie si vynaložených výdavkov na výskum a vývoj v dostatočnej výške daňového základu," vysvetlila finančná analytička CRIF Jana Šnircová.



Superodpočet ako nástroj daňovej podpory súkromných investícií do výskumu a vývoja môžu podnikateľské subjekty na Slovensku využívať od roku 2015. V osemročnom období 2015 až 2022 si 908 subjektov uplatnilo spolu 2395 superodpočtov v celkovom objeme 999 miliónov eur, čím na dani z príjmov ušetrili takmer 210 miliónov eur. Necelá polovica z nich mala hodnotu nad 100.000 eur. Rekordný superodpočet v objeme viac ako 65 miliónov eur si v roku 2021 uplatnila spoločnosť U. S. Steel Košice. Najväčší prírastok využívateľov tejto daňovej výhody bol v roku 2019, na čom malo svoj podiel nielen zvýšenie sadzby zo 100 % na 150 %, ale aj postupné znižovanie daňovej neistoty pri jeho využívaní, doplnil CRIF.