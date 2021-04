Za rok fungovania schémy prvej pomoci sa vyplatilo 1,402 miliardy eur

Bratislava 16. apríla (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vyplatilo počas jedného roka na udržanie zamestnanosti viac ako 1,402 miliardy eur a podporilo skoro 3,8 milióna mesačných príjmov zamestnancov vrátane samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Schéma prvej pomoci sa bude realizovať do 30. júna tohto roka. Informovala o tom hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská. Zároveň dodala, že priemerná výška pomoci na jedného pracujúceho presiahla vo februári 650 eur, kým vlani v marci bola na úrovni 223 eur.



Rezort pripomenul, že vďaka pomoci si jedna tretina Slovákov udržala prácu počas pandémie nového koronavírusu. "V rámci všetkých opatrení projektu Prvá pomoc a jeho verzií Prvá pomoc + a Prvá pomoc ++ bolo za celé obdobie k 31. marcu 2021 podporených 48.684 podnikov a takmer 108.000 SZČO," vyčíslila hovorkyňa.



Najviac finančných prostriedkov bolo vyplatených prostredníctvom opatrenia 3B, ktoré je určené pre zamestnávateľov, ktorí sa rozhodnú žiadať o príspevok na mzdy všetkých zamestnancov v závislosti od poklesu tržieb. "Kým v apríli minulého roka mohli získať 180 až 540 eur, teraz môžu dostať od 330 do 870 eur na jedného zamestnanca. Cez opatrenie 3B ministerstvo práce doteraz vyplatilo viac ako 677 miliónov eur, čím podporilo 1.964.615 mesačných príjmov zamestnancov," dodal rezort.



Kým v prvej vlne pandémie rezort najviac peňazí vyplatil v apríli 2020 (takmer 177 miliónov eur), v druhej vlne sa najviac prostriedkov poskytlo v januári tohto roka, a to 178.641.403 eur. Najmenej finančných prostriedkov bolo vyplatených v septembri 2020. "Najviac peňazí počas celého obdobia realizácie projektu Prvá pomoc vyplatil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, a to vo výške viac ako 132 miliónov eur. Úrad v Košiciach vyplatil viac ako 98 miliónov eur a z úradu v Žiline smerovala pomoc zamestnancom a živnostníkom vo výške viac ako 69 miliónov eur," vymenoval rezort.



Pomoc najviac prúdila do priemyselnej výroby, tvorila tretinu celkovej prerozdelenej sumy. Medzi najviac podporené odvetvia patrili aj veľkoobchod, maloobchod, ubytovacie a stravovacie služby a stavebníctvo.



Rezort taktiež zdôraznil, že podiel mikropodnikov s menej ako 10 zamestnancami na čerpaní pomoci od septembra 2020 postupne rastie. Za február 2021 bol na úrovni 57,27 %. Podiel malých podnikov je stabilný, okolo 20 %, a pri stredných podnikoch zaznamenal rezort útlm, aktuálne je ich podiel na čerpanej pomoci okolo 13 %. Podiel veľkých podnikov na čerpanej sume sa oproti predchádzajúcim mesiacom znižuje, za február klesol oproti septembru z 24 % na 9,8 %.