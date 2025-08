Za rok jednodňovej diaľničnej známky sa jej predalo 1,7 milióna kusov

Bratislava 4. augusta (TASR) - Jednodňová elektronická diaľničná známka je v predaji už jeden rok, za ten čas sa predalo približne 1,7 milióna kusov. Väčšinou ju využívajú zahraniční motoristi. Informovala o tom v pondelok Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



Z predaného množstva si 61 % známok kúpili zahraniční motoristi, pre ktorých je podľa NDS jednou z najpraktickejších dovolenkových volieb. Zvyšných 39 % tvorili domáci vodiči. Väčšinu jednodňových známok si motoristi kúpili prostredníctvom webovej stránky.



Spomedzi zahraničných vodičov jednodňovú známku najčastejšie kupovali českí (14 %), nemeckí (10 %), poľskí (9 %), rakúski (7 %) a maďarskí (5 %) motoristi. V kamenných predajniach sa najviac jednodňových diaľničných známok predalo na hraničnom priechode Brodské – Břeclav, a to vyše 70.000 kusov.



Jednodňová diaľničná známka platí v deň, ktorý si zákazník určí, a to do polnoci daného kalendárneho dňa. Jej cena je 8,10 eura. „NDS odporúča motoristom využiť na nákup diaľničnej známky výlučne oficiálne predajné kanály NDS,“ uviedli diaľničiari. Elektronickú diaľničnú známku si možno zakúpiť online cez oficiálnu internetovú stránku www.eznamka.sk či cez mobilnú aplikáciu. Dostupná je aj na čerpacích staniciach či informačno-predajných miestach na diaľničných hraničných priechodoch.