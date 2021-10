Za slabými číslami priemyslu v auguste sú najmä problémy s dodávkami

Bratislava 11. októbra (TASR) - Za slabými číslami priemyslu v auguste je potrebné hľadať najmä problémy na strane dodávok. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, v komentári k augustovej priemyselnej produkcii.



"Za slabými číslami priemyslu je potrebné hľadať najmä problémy na strane dodávok, ktoré komplikujú výrobu hlavne v automobilovom priemysle, ale čiastočne aj efekt celozávodných dovoleniek, ktoré sa tento rok viac ako v minulosti posunuli práve do druhého letného dovolenkového mesiaca," spresnil.



Za spomalením rastu produkcie priemyslu je podľa Koršňáka potrebné hľadať jednoznačne kľúčový automobilový priemysel. Ten z medziročného rastu priemyslu ubral až 8,7 percentuálneho bodu, keď sa jeho produkcia medziročne prepadla až o 32,9 % a bola najnižšia od mája minulého roka.



"Aktuálne slovenský priemysel nezápasí ani tak s nedostatočným dopytom, ale skôr s ponukovou krízou. Jeho rast v súčasnosti narúšajú najmä problémy s dodávkami komponentov v kľúčovom automobilovom priemysle. Naopak, priemysel ťahajú nahor najmä strojári a hutníci. Úzke hrdlá v subdodávateľských reťazcoch budú ovplyvňovať popandemické oživenie slovenského priemyslu (najmä kľúčového automobilového priemyslu) aj v nasledujúcich mesiacoch a odznievať budú najskôr až v priebehu budúceho roka," myslí si analytik.



Neznamená to podľa neho nevyhnutne, že nízku augustovú úroveň produkcie slovenských automobiliek bude vidno konštantne aj počas nasledujúcich mesiacoch. Ako pravdepodobnejší sa javí skôr scenár zvýšenej volatility produkcie, keď pomerne silné čísla budú pomere rýchlo striedať prudké (krátke) prepady produkcie (podobné tomu v auguste). Ani prípadné rýchlejšie odznenie ponukovej krízy v automobilovom priemysle však nemusí nevyhnutne viesť k významnejšiemu zrýchleniu rastu slovenského priemyslu.



"Energeticky náročnejšie časti priemyslu (hutníci, chémia) začínajú pociťovať rastúce ceny energií, ktoré vedia premietnuť do koncovej ceny svojej produkcie len v obmedzenej miere. Nie je preto vylúčené, že v závere roka uvidíme zastavenie alebo dokonca až pokles i v tejto v posledných mesiacoch relatívne dynamicky rastúcej časti priemyslu," dodal Koršňák.



Aj podľa Mateja Horňáka, analytika Slovenskej sporiteľne, v auguste ťahal výkon priemyslu nadol automobilový priemysel, keďže sa jeho produkcia medziročne prepadla o tretinu. "Práve v tomto odvetví sme v auguste zaznamenali výpadky produkcie súvisiace s nedostatkom polovodičov, avšak celkový obraz je ovplyvnený odstávkou liniek aj v dôsledku letných dovoleniek," poznamenal.



"Aj keď sila niektorých faktorov už v septembrových dátach zoslabne či sa úplne stratí (celozávodné dovolenky, bázický efekt), výrobu už v tom mesiaci začali ovplyvňovať aj vyššie ceny komodít (najmä energií). To môže priniesť obmedzenia produkcie v niektorých firmách v dôsledku príliš vysokých cien vstupov, a to predovšetkým v energeticky náročných odvetviach. V ostatných mesiacoch roka sa tiež očakáva kulminácia problémov s čipmi, čo ešte môže priniesť výraznejšie výpadky výroby. Pre výkonnosť priemyslu a ekonomiky ako celku bude rozhodujúce, ako sa firmy dokážu s týmito výzvami v najbližších mesiacoch popasovať," uzavrel Horňák.



ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia v auguste 2021 dosiahla medziročný rast 0,8 %, ale tempo rastu klesá už štvrtý mesiac v rade. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v auguste 2021 medzimesačne znížila o 3,8 %.