Za správu štátnych hmotných rezerv bude zodpovedný minister R. Sulík

Bratislava 2. apríla (TASR) – Za Správu štátnych hmotných rezerv SR bude na základe štvrtkového rozhodnutia vlády SR zodpovedný minister hospodárstva. Informoval o tom vo štvrtok počas rokovania vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Kontrola z úrovne ministra by podľa neho mala zabezpečiť transparentné a hospodárne nakladanie so štátnymi prostriedkami.



"Dnešným rozhodnutím na vláde prechádzajú štátne hmotné rezervy pod moju zodpovednosť. Nie je to zmena v kompetenčnom zákone, ale sme sa dohodli, že ich budem monitorovať," uviedol Sulík. Podľa neho sa v poslednom čase objavili určité nejasnosti, napríklad pri nákupe respirátorov, kde je trhová cena v súčasnosti vysoko nad výrobnými nákladmi. Sulík však priznal, že ani rezortu hospodárstva sa nepodarilo nakúpiť respirátory za dohodnutú a uhradenú sumu osem eur za kus. Aj sme to zaplatili, no neprišli a peniaze nám vrátili. "Čiže jedna vec je mať sľúbenú hypotetickú cenu na papieri alebo v nejakej ponuke a druhá vec je mať už v sklade respirátor," povedal Sulík.



Dobrou správou podľa neho je, že od druhej polovice apríla by mohla nedostatkové respirátory vyrábať aj spoločnosť na Slovensku. Firma z Martina však zatiaľ iba čaká na dodávku potrebných strojov. Ministerstvo hospodárstva podľa Sulíka poskytne výrobcovi pri dovoze a inštalácii všetku potrebnú pomoc. "Na tomto budem robiť. Preto je aj dobré, že hmotné rezervy prešli podo mňa. Budem na nich dohliadať, aby sa nestávali veci, že sa to vymkne z rúk," dodal minister.