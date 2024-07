Za strategické investície boli určené viaceré výstavby ciest a diaľnic

Bratislava 10. júla (TASR) - Za strategické investície bolo určených viacero projektov, týkajúcich sa výstavby diaľnic, diaľničného privádzača a rýchlostných ciest. Vyplýva to z viacerých návrhov ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktoré v stredu schválila vláda.



Za strategické investície boli označené výstavby nových úsekov diaľnice D3, a to Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto, ako aj Kysucké Nové Mesto - Oščadnica. Zároveň aj Oščadnica - Čadca - Bukov, druhý profil. Strategickou investíciou sa stala aj výstavba diaľničného privádzača Lietavská Lúčka, I. etapa a výstavba nového úseku diaľnice D1 Turany - Hubová.



Týka sa to aj niekoľkých úsekov rýchlostných ciest, konkrétne R2 Šaca - Košické Oľšany, I. úsek či úseku R2 Zvolen Západ - Zvolen Východ. Za strategickú investíciu bol označený aj úsek R2 Zacharovce - Bátka, úsek R4 Lipníky - Kapušany a úsek R2 Bátka - Figa.



Všetky návrhy boli vypracované na základe žiadostí Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) podpísal prezident Peter Pellegrini 26. júna. Tento zákon poslanci Národnej rady (NR) SR schválili opätovne po tom, ako ho vetovala predchádzajúca hlava štátu Zuzana Čaputová. Cieľom právnej normy je urýchliť výstavbu projektov vo verejnom záujme.