Za štyri dni sa predali štátne Dlhopisy pre ľudí za 353 miliónov eur
Autor TASR
Bratislava 6. marca (TASR) - Za prvé štyri dni od spustenia predaja nových štátnych dlhopisov určených bežným ľuďom ich záujemcovia nakúpili spolu za 353 miliónov eur. Informovalo o tom v piatok Ministerstvo financií (MF) SR.
Dlhopisy s kratšou splatnosťou Investor II sa doteraz predali v sume 211 miliónov eur, dlhší Patriot II dosiahol predaj v hodnote 142 miliónov eur. Dlhopisy pre ľudí budú k dispozícii do dosiahnutia celkovej sumy 500 miliónov eur, najneskôr však do 20. marca tohto roka.
Predaj dlhopisov zabezpečuje prostredníctvom svojich pobočiek päť bánk - Československá obchodná banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a Všeobecná úverová banka. „Štátne cenné papiere je u niektorých bánk možné kúpiť aj prostredníctvom elektronických predajných kanálov. Dlhopisy nemôžu predávať rôzni sprostredkovatelia a ani iní predajcovia,“ upozornil rezort financií.
Celková suma emisie Dlhopisov pre ľudí bola na začiatok nastavená na 400 miliónov eur, rozšírila sa však o dodatočných 100 miliónov eur. Občanom sú k dispozícii dva typy dlhopisov. Investor II so splatnosťou dva roky a ročným výnosom 2,7 % a Patriot II so splatnosťou štyri roky a ročným výnosom 3 %. Výnosy sú oslobodené od daní, odvodov aj poplatkov.
