Za trištvrte roka sa do SR doviezlo o 800 jazdených áut viac ako vlani

Bratislava 3. októbra (TASR) - Za deväť mesiacov tohto roka sa na Slovensko spoza hraníc doviezlo 46.847 jazdených osobných áut, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje nárast približne o 800 vozidiel. V septembri sa ich do SR importovalo 4761, pričom najviac do Bratislavského kraja (916) a najmenej do Trnavského (455). Informoval o tom prevádzkovateľ siete autocentier AAA Auto a Mototechna, spoločnosť Aures Holdings.



Riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová upozornila, že v prípade vozidla dovezeného zo zahraničia býva zložitejšie overiť si jeho históriu, čím sa kupujúci potom vystavujú hroziacim problémom či bezpečnostným rizikám. "Dovezené 'jazdenky' bývajú najčastejšie predmetom rôznych podvodov. Patrí sem najmä pretáčanie tachometrov, falšovanie roku výroby či zatajovanie vážnych havárií a následných neodborných opráv," uviedla.



Záujemcovia by si teda podľa Topolovej mali starostlivo preverovať preferované vozidlá, aby nenaleteli nepoctivým predajcom. "Určite platí, že je lepšie vyberať si z áut s pôvodom zo Slovenska, kde je možné lepšie dohľadať ich históriu," doplnila.



Počas roka 2022 bolo v Slovenskej republike celkovo zaregistrovaných 78.841 nových osobných vozidiel. Podľa odhadov siete autocentier AAA AUTO sa na Slovensku ročne predá celkovo približne 350.000 ojazdených osobných automobilov. Dovezené jazdené osobné vozidlá, ktorých sa za minulý rok podľa štatistík Ministerstva vnútra SR na Slovensko priviezlo spolu 61.016, tak predstavovali približne 17,5 % tohto objemu. Priemerný vek áut na Slovensku sa blíži k hranici 15 rokov.