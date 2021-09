V Detve sa ubytovalo menej turistov ako v roku 2019

Detva 18. septembra (TASR) – Za ubytovanie v meste vybralo mesto Detva 3582 eur, v roku 2019 to však bolo 7136 eur. Pre TASR to uviedol detviansky hovorca Milan Suja.



Podľa neho bolo vo vlaňajšom roku zaevidovaných 164 prenocovaní, kým v roku 2019 to bolo 14.272 prenocovaní. „Predpokladáme, že pod tento pokles sa podpísala najmä pandémia nového koronavírusu, počas ktorej prijaté protiepidemiologické opatrenia bránili voľnému pohybu osôb,“ poznamenal s tým, že sadzba dane za jednu noc je v Detve 0,50 eura. „V najbližšom roku by sa táto sadzba nemala zvyšovať,“ spomenul.



Na otázku TASR, čo všetko robí samospráva, aby do mesta prilákala turistov hovorca odpovedal, že v posledných dvoch rokoch sa o propagácii nedá hovoriť. „Pretože pri neistote, ktorú so sebou prináša šírenie nového koronavírusu, by to pravdepodobne boli vyhodené peniaze. Napriek tomu sa mesto snaží pripravovať nové veci, návštevníkov láka napríklad aj novými expozíciami v Podpolianskom múzeu,“ zhrnul a doplnil, že vyhľadávané sú taktiež folklórne podujatia. „A aj keď sme nemohli usporiadať naše najvýznamnejšie podujatie, ktorým sú Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, niekoľko menších podujatí sa nám zorganizovať podarilo, ako boli napríklad Detvianska heligónka alebo Oslavy podpolianskeho folklóru,“ podotkol Suja.



Pripomenul tiež, že turisti sa v Detve a v Podpoľaní zaujímajú najmä o Kalamárku, Vodopád Bystrého potoka, Poľanu a Melichovu skalu. „Avšak aj už o spomínané expozície v Podpolianskom múzeu a taktiež, pre náš kraj také typické, detvianske vyrezávané kríže,“ zdôraznil hovorca. „Mesto propaguje svoje aktivity najmä na webstránke mesta, Kultúrneho centra Andreja Sládkoviča, sociálnych sieťach a v Detvianskych novinách. Spolupracujeme tiež s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie,“ ukončil Suja.