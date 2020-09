Tunel Milochov prerazili v čase, keď sa ním malo trištvrte roka jazdiť

Považská Bystrica 7. septembra (TASR) – Napriek dvojročnému meškaniu rekonštrukcie železničnej trate v úseku Púchov – Považská Teplá vníma minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal pondelkové prerazenie 1861 metrov dlhého tunela Milochov pozitívne. Stavebný trh na Slovensku podľa neho potrebuje pozitívne signály.



„Áno, omeškanie niekedy patrí k stavebníctvu, a najmä k takýmto náročným projektom. Súčasťou stavby sú dva tunely, niekoľko mostných konštrukcií a veľmi zložitá výstavba. Hodnotím to však veľmi pozitívne a teším sa z každého úspechu a z každého otvoreného nového koridoru pre železničnú dopravu,“ skonštatoval minister.



Ako dodal, 15-kilometrový úsek medzi Púchovom a Považskou Teplou skráti dopravu do Žiliny a je súčasťou tzv. piateho koridoru. „So zástupcami Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) pripravujeme modernizáciu ďalších úsekov piateho koridoru smerom na Košice. Čoskoro sa začne výstavba úseku Poprad – Lučivná a so zástupcami Európskej komisie pripravujeme aj ostatné úseky piateho koridoru. Pozitívnou informáciou je aj to, že v stredu (9. 9.) podpíšeme modernizáciu trate medzi Devínskou Novou Vsou a štátnou hranicou Kúty. Je to veľký 300-miliónový projekt,“ zdôraznil Doležal.



Dokončenie modernizácie železnice na traťovú rýchlosť 160 kilometrov za hodinu v úseku Púchov – Považská Teplá plánovali pôvodne v januári tohto roka. Zmenou technológie pri razení tunela a odstraňovaním skrytej skládky pri východnom portáli tunela Milochov sa termín dokončenia predĺžil takmer o dva roky.



Časť úseku sprejazdnia pre vlakovú dopravu už na budúci týždeň. Podľa harmonogramu stavby je plánované sprevádzkovanie jednej traťovej koľaje v úseku Púchov – Milochov cez tunel Diel a nový železničný most nad Vodnou nádržou Nosice 17. septembra 2020. Sprevádzkovanie oboch traťových koľají medzi Milochovom a Považskou Bystricou cez tunel Milochov je naplánované na záver stavby 15. decembra 2021.



Modernizácia 16-kilometrového úseku železnice Púchov – Považská Teplá je najnáročnejšou železničnou stavbou v histórii ŽSR. Jej súčasťou sú dva tunely – Diel (1081 metrov) a Milochov (1861 metrov), mosty ponad Váh a inundačný kanál v Púchove a železničný most ponad Vodné dielo Nosice s celkovou dĺžkou viac ako 650 metrov. Súčasťou bude aj šesť nových cestných mostov a nadjazdov, štyri podchody pre chodcov, 11 priepustov a zrušia sa štyri priecestia. Všetky úrovňové križovania so železničnou traťou odstránia a nahradia mimoúrovňovými. Rozpočtované náklady sú vo výške 365 miliónov eur bez DPH a podľa ministra by sa stavba nemala predražiť.