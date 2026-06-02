< sekcia Ekonomika
Za uplynulých 15 rokov sa počet bánk na Slovensku znížil o tretinu
Podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) sa v rokoch 2011 až 2026 počet bánk a pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na slovenskom trhu znížil z 31 na 22 subjektov.
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Plán činnosti a stratégia aktivít Slovenskej bankovej asociácie (SBA) na rok 2026, hospodárenie za uplynulý rok a zmena stanov reflektujúca vývoj slovenského bankového trhu boli hlavné témy tohtotýždňového Zhromaždenia členov SBA. Informovala o tom v utorok hovorkyňa asociácie Monika Klobušická.
Podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) sa v rokoch 2011 až 2026 počet bánk a pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na slovenskom trhu znížil z 31 na 22 subjektov. Členovia SBA vzali na vedomie aj informáciu, že na jeseň tohto roka sa počet samostatných bankových subjektov pôsobiacich na trhu s lokálnou bankovou licenciou opäť zníži v súvislosti s transformáciou Wüstenrot stavebnej sporiteľne na pobočku zahraničnej banky, ako aj pripravovaného spojenia Československej obchodnej banky a 365.bank. Za uplynulých 15 rokov sa tak počet bánk a pobočiek bánk na Slovensku znížil približne o tretinu.
„Časť konsolidácie je prirodzeným dôsledkom digitalizácie, technologických zmien a vývoja európskeho bankovníctva. Napriek tomu nemožno prehliadnuť, že Slovensko sa z pohľadu finančných inštitúcií stáva menej atraktívnym trhom. Rentabilita kapitálu v sektore patrí dlhodobo na najnižšie priečky v Európe, pričom je najnižšia medzi krajinami V4. Dlhodobo rastúce regulačné a daňové zaťaženie oslabuje konkurencieschopnosť krajiny a znižuje motiváciu na vstup nových hráčov na trh,“ zhodnotil výkonný riaditeľ SBA Marcel Klimek.
Zhromaždenie členov v nadväznosti na tento vývoj schválilo zníženie počtu členov Prezídia SBA zo siedmich na piatich. Zmena má zabezpečiť efektívnejšie fungovanie riadiacich orgánov asociácie a lepšie zodpovedať aktuálnej štruktúre sektora. Členovia SBA zároveň zdôraznili, že slovenské banky zostávajú stabilné, dobre kapitalizované a pripravené financovať domácnosti, podnikateľský sektor aj strategické investície štátu.
„Slovensko stojí pred významnými investičnými výzvami - od výstavby bývania cez modernizáciu energetiky až po digitalizáciu a transformáciu priemyslu. Silný bankový sektor je nevyhnutným predpokladom financovania týchto projektov. Čím väčšia je súťaž medzi bankami, tým lepšie podmienky dokážu získať klienti aj investori. Ak chceme na Slovensko priťahovať nové investície, potrebujeme stabilné, predvídateľné a konkurencieschopné podnikateľské prostredie,“ doplnil Klimek.
Zhromaždenie členov SBA sa venovalo aj témam ochrany klientov pred finančnými podvodmi, digitalizácie finančných služieb, finančného vzdelávania a ďalšieho rozvoja spolupráce s NBS a verejnými inštitúciami.
Podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) sa v rokoch 2011 až 2026 počet bánk a pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na slovenskom trhu znížil z 31 na 22 subjektov. Členovia SBA vzali na vedomie aj informáciu, že na jeseň tohto roka sa počet samostatných bankových subjektov pôsobiacich na trhu s lokálnou bankovou licenciou opäť zníži v súvislosti s transformáciou Wüstenrot stavebnej sporiteľne na pobočku zahraničnej banky, ako aj pripravovaného spojenia Československej obchodnej banky a 365.bank. Za uplynulých 15 rokov sa tak počet bánk a pobočiek bánk na Slovensku znížil približne o tretinu.
„Časť konsolidácie je prirodzeným dôsledkom digitalizácie, technologických zmien a vývoja európskeho bankovníctva. Napriek tomu nemožno prehliadnuť, že Slovensko sa z pohľadu finančných inštitúcií stáva menej atraktívnym trhom. Rentabilita kapitálu v sektore patrí dlhodobo na najnižšie priečky v Európe, pričom je najnižšia medzi krajinami V4. Dlhodobo rastúce regulačné a daňové zaťaženie oslabuje konkurencieschopnosť krajiny a znižuje motiváciu na vstup nových hráčov na trh,“ zhodnotil výkonný riaditeľ SBA Marcel Klimek.
Zhromaždenie členov v nadväznosti na tento vývoj schválilo zníženie počtu členov Prezídia SBA zo siedmich na piatich. Zmena má zabezpečiť efektívnejšie fungovanie riadiacich orgánov asociácie a lepšie zodpovedať aktuálnej štruktúre sektora. Členovia SBA zároveň zdôraznili, že slovenské banky zostávajú stabilné, dobre kapitalizované a pripravené financovať domácnosti, podnikateľský sektor aj strategické investície štátu.
„Slovensko stojí pred významnými investičnými výzvami - od výstavby bývania cez modernizáciu energetiky až po digitalizáciu a transformáciu priemyslu. Silný bankový sektor je nevyhnutným predpokladom financovania týchto projektov. Čím väčšia je súťaž medzi bankami, tým lepšie podmienky dokážu získať klienti aj investori. Ak chceme na Slovensko priťahovať nové investície, potrebujeme stabilné, predvídateľné a konkurencieschopné podnikateľské prostredie,“ doplnil Klimek.
Zhromaždenie členov SBA sa venovalo aj témam ochrany klientov pred finančnými podvodmi, digitalizácie finančných služieb, finančného vzdelávania a ďalšieho rozvoja spolupráce s NBS a verejnými inštitúciami.