Za úspechom Apple v Číne je tajná dohoda Tima Cooka z roku 2016

Cupertino 8. decembra (TASR) – Za úspechom Apple v Číne je údajne tajná dohoda v hodnote približne 275 miliárd USD (244,31 miliardy eur), ktorú pred rokmi podpísal generálny riaditeľ Tim Cook, aby pomohol americkej spoločnosti dostať sa na čínsky trh. „Tajné“ stretnutie sa podľa portálu The Information uskutočnilo ešte v roku 2016.



V rozsiahlom článku sa uvádza, že Cook osobne loboval u čínskych predstaviteľov, aby nadviazal užšie spojenectvo s čínskym vedením, s cieľom vyriešiť zjavne zlú povesť, ktorú mala spoločnosť v ázijskej krajine.



V roku 2016 čelil Apple v Číne blokádam regulačných úradov, pričom do roku 2021 sa tá istá krajina stala druhým najväčším spotrebiteľom produktov Apple, po USA.



Podľa článku opakované hrozby voči Apple Pay, iCloud a App Store prinútili Cooka viackrát odcestovať do Číny v snahe dosiahnuť urovnanie sporov. Cook nakoniec uzavrel „memorandum o porozumení“ medzi Apple a Národnou komisiou pre rozvoj a reformy, na základe ktorého regulátori povolili Apple prístup na trh za pomoc pri rozvoji čínskeho sektora technológii. Nasledovala investícia Apple vo výške 1 miliardy USD do spoločnosti Didi Chuxing, ktorá minulý mesiac oznámila svoj odchod z newyorskej burzy.



Odvtedy boli všetky regulačné žaloby proti Apple postupne stiahnuté a spoločnosti bolo dovolené uzatvárať dôležité obchodné obchody, ako aj školiť pracovníkov v Číne.



Článok tiež tvrdí, že Apple mal obchodovať s viacerými čínskymi výrobcami komponentov, softvérovými firmami a univerzitami, čo prispelo k pozdvihnutiu čínskej ekonomiky. Apple tiež sľúbil investície do maloobchodných predajní, výskumných a vývojových zariadení a ďalších projektov, ktoré do roku 2021 dosiahli zhruba 275 miliárd USD. A ak dohoda pomôže obom stranám, bude automaticky predĺžená do roku 2022.



Podľa článku je tak koncern Apple závislý na Cookovom "komunikačnom a vyjednávacom majstrovstve pri dosahovaní nových horizontov". Vzhľadom na to, že súčasný generálny riaditeľ naznačil svoju rezignáciu počas tejto dekády, správa The Information určite zvýši tlak na Apple, aby našiel vhodného nástupcu.



(1 EUR = 1,1256 USD)