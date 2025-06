Ekonóm: Za veľkú časť inflácie sú zodpovedné rekordné zisky firiem

Bratislava 18. júna (TASR) - Rekordné zisky firiem zapríčinili až 82 % rastu inflácie v roku 2023. Vyplýva to zo štúdie „Rast cien kvôli rekordným ziskom? Poučenia zo šokovej inflácie v EÚ na prípade Slovenska“, ktorú pre konzorcium organizácií Foundation for European Progressive Studies, OZ Proforum a Friedrich-Ebert-Stiftung, zastúpenie v SR spracoval ekonóm a bývalý poradca ministra financií Anton Marcinčin.



„Za dôvody vysokej inflácie sa zvyčajne považujú pandémia a ruská invázia na Ukrajinu. Nepochybne mali vplyv na cenotvorbu, ale dáta ukazujú čosi iné. Rozdelenie štruktúry inflácie na jej hlavné zložky ukazuje, že energie a potraviny v roku 2022 zvýšili infláciu na Slovensku o takmer dve tretiny a v roku 2023 o vyše polovice, pričom v roku 2023 energie predstavovali už iba jeden bod inflácie, ale potraviny päť z jedenástich,“ priblížil Marcinčin.



Od apríla 2020 ceny na Slovensku vzrástli o 37 %, kým v EÚ len o 25 %. Začiatkom storočia bol podiel ziskov na inflácii 64 % a miezd 28 %, nasledovalo obdobie 2009 - 2020 dominované rastom miezd. V rokoch 2021 - 2023 však podiel ziskov na inflácii vyskočil na 67 % a miezd padol na 34 %. V rovnakých obdobiach bola inflácia v Únii nižšia a podiel ziskov a miezd omnoho vyrovnanejší.



Za prevažnú časť inflácie, teda zdražovania, tak podľa ekonóma môžu veľké poľnohospodárske farmy, spracovatelia potravín a nie výrobcovia, ale distribútori energií. „Za roky 2020 - 2023 sa v potravinárstve zisky zdvojnásobili a v dodávke energií viac než zdvojnásobili. V odvetví výroby palív sa, napriek rastu cien vstupov, zvýšila zisková marža na vyše 9 %,“ zdôraznil.



Zisky desiatich najväčších potravinárskych firiem sa v roku 2022 zvýšili o 189 % a zisková marža sa zdvojnásobila na 6 %. Výrazne stúpli aj zisky v odvetví poľnohospodárstva. Ekonóm dodal, že v roku 2021 pri medziročne nezmenených výnosoch zisky stúpli o 148 %, následne v roku 2022 o 100 % na rekordných 347 miliónov eur. O zvyšovaní ziskov veľkých poľnohospodárov sa však verejne nediskutovalo, ani sa nenavrhovali opatrenia na ich špeciálne zdanenie. Tak ako cenami energií sa mala vláda podľa Marcinčina zaoberať aj cenami potravín.



Tieto zistenia sú podľa koordinátorky projektu za OZ Proforum Aleny Krempaskej alarmujúce. Všetky firmy premietli vyššie ceny energií do svojich cien a napriek tomu vykazujú rekordné zisky, čiže pre istotu ceny zvýšili oveľa viac, ako bolo nutné. Chudobou je u nás ohrozených už takmer milión ľudí a sme na tom najhoršie v Únii v tom, koľko ľudí si nemôže pravidelne dovoliť mäsité jedlo. „Veľké firmy, ktoré monopolizujú niektoré odvetvia, pomohli k prepadu príjmov pre všetkých,“ dodala Krempaská.