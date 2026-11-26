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Za vybrané vlaky medzi Petržalkou a Viedňou idú v časti trasy autobusy
Dôvodom sú prevádzkové obmedzenia na strane rakúskeho dopravcu ÖBB.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Vybrané vlaky REX medzi Bratislavou-Petržalkou a Viedňou sú od 25. novembra v časti ich trasy nahradené autobusmi. Dôvodom sú prevádzkové obmedzenia na strane rakúskeho dopravcu ÖBB, informovala vo štvrtok Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
„V smere z Bratislavy-Petržalky do Viedne cestujúci pri dotknutých spojoch využijú náhradnú autobusovú dopravu do stanice Kittsee, prípadne podľa potreby až do stanice Bruck an der Leitha, odkiaľ pokračujú vlakom,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. Z Viedne do Bratislavy-Petržalky cestujúci pri dotknutých spojoch prestúpia na autobus v stanici Kittsee.
Náhradné autobusy odchádzajú z priestoru pred železničnými stanicami. Ostatné vlaky premávajú v celej trase. Náhradnú autobusovú dopravu zabezpečuje rakúsky dopravca ÖBB. Rozsah obmedzení sa môže v priebehu dňa meniť.
„ZSSK odporúča cestujúcim pred cestou si overiť aktuálne informácie o svojom vlakovom spoji, sledovať operatívne informácie na informačných kanáloch ZSSK a v rakúskom vyhľadávači spojení ÖBB Scotty, počítať s dlhším časom cestovania a vytvoriť si časovú rezervu, najmä pri nadväzujúcich spojoch,“ doplnil Baček.
ZSSK je v kontakte s rakúskym partnerom a spolupracuje s ním na minimalizovaní dosahov obmedzení na cestujúcich. O ďalších zmenách bude cestujúcich priebežne informovať.
„V smere z Bratislavy-Petržalky do Viedne cestujúci pri dotknutých spojoch využijú náhradnú autobusovú dopravu do stanice Kittsee, prípadne podľa potreby až do stanice Bruck an der Leitha, odkiaľ pokračujú vlakom,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. Z Viedne do Bratislavy-Petržalky cestujúci pri dotknutých spojoch prestúpia na autobus v stanici Kittsee.
Náhradné autobusy odchádzajú z priestoru pred železničnými stanicami. Ostatné vlaky premávajú v celej trase. Náhradnú autobusovú dopravu zabezpečuje rakúsky dopravca ÖBB. Rozsah obmedzení sa môže v priebehu dňa meniť.
„ZSSK odporúča cestujúcim pred cestou si overiť aktuálne informácie o svojom vlakovom spoji, sledovať operatívne informácie na informačných kanáloch ZSSK a v rakúskom vyhľadávači spojení ÖBB Scotty, počítať s dlhším časom cestovania a vytvoriť si časovú rezervu, najmä pri nadväzujúcich spojoch,“ doplnil Baček.
ZSSK je v kontakte s rakúskym partnerom a spolupracuje s ním na minimalizovaní dosahov obmedzení na cestujúcich. O ďalších zmenách bude cestujúcich priebežne informovať.