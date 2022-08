Za zastávky rýchlikov v Leopoldove a Piešťanoch je 7000 ľudí

Bratislava 12. augusta (TASR) - Za zachovanie zastávok diaľkových vlakov osobnej prepravy na železničných staniciach v Leopoldove a v Piešťanoch je vyše 7000 ľudí. Ich podpisy na petícii v piatok odovzdal v podateľni Ministerstva financií (MF) SR zástupca Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice a iniciátor petície Martin Červenka, za účasti primátorky Leopoldova Terézie Kavuliakovej a starostu obce Borský Mikuláš Róberta Maceka. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri MF SR, ktorý stojí za nápadom zmeny grafikonu pre budúci rok, návrh zmien obhajuje.



Plánovaná zmena grafikonu sa podľa predstaviteľov samosprávy nedotkne len cestujúcich z Leopoldova a Piešťan, ale tiež obyvateľov Záhoria a Nitry. Problematickou sa stane cesta do práce aj z práce. Okrem toho, že pracujúci budú musieť prestupovať, tak denne stratia čakaním desiatky minút. Organizátori petície zdôraznili, že náhradné regionálne spoje nemožno považovať za adekvátnu náhradu ani za vyváženie súčasného stavu. Javiť sa to tak podľa nich môže len úradníkom bez znalosti miestnych pomerov.



"Za dva týždne sme vyzbierali cez 7000 podpisov proti novému grafikonu železničnej dopravy, ktorý nepočíta so zastavovaním rýchlikov v mestách Leopoldov a Piešťany, čo je podľa nás absolútne v rozpore s regionálnym rozvojom. Počas tých dvoch týždňov sme zistili, že zmeny sa nedotýkajú priamo len tejto rýchlikovej linky, ale dotýkajú sa aj Záhoria a Nitry," vysvetlil Červenka, ktorý odmietol politizáciu uvedeného dopravného problému.



Kavuliaková doplnila, že je pravdou, že počet rýchlikov sa nezmení. "Robila som si prehľad, koľko chodí rýchlikov z Bratislavy do Leopoldova v čase od pol druhej do siedmej a koľko ich bude chodiť po novom. V uvedenom čase, ktorý považujem za špičku, teraz chodí každú pol hodinu nejaký zrýchlený vlak do Leopoldova. Po novom bude chodiť každú hodinu, čo asi nie je zlepšenie dostupnosti," podčiarkla primátorka Leopoldova.



Zmeny na železnici podľa slov starostu Borského Mikuláša ovplyvnia dochádzanie ľudí do zamestnania, najmä pri ranných spojoch. "Sú to ľudia, ktorí pracujú ako zdravotnícki zamestnanci, dokonca sa to dotkne aj železničiarov dochádzajúcich od nás do Trnavy," poznamenal Macek. Zmeny sa podľa neho dotknú aj medzinárodných rýchlikov premávajúcich smerom na Kúty a smerom do Česka.



ÚHP návrh zmien v grafikone obhajuje. "Zmena obehu vlakov je reforma, ktorá prináša výrazne viac prínosov za peniaze, ktoré dávame dnes. Piešťany sú dobrý príklad mesta, odkiaľ drvivá väčšina občanov cestuje do Bratislavy," uviedol v reakcii na petíciu riaditeľ ÚHP Štefan Kišš.



Tým podľa Kišša nielenže zostane zachované priame spojenie, ale bude aj častejšie a pravidelné. "Tých niekoľko percent ľudí, ktorí cestujú inde ako do Bratislavy, napríklad do Košíc, bude síce musieť prestúpiť, ale budú mať však možnosť cestovať častejšie a spoje budú pravidelné," dodal riaditeľ ÚHP.