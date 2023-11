Za zodpovedné vyvinutie systému umelej inteligencie možno získať cenu

Bratislava 21. novembra (TASR) - Slovenské firmy alebo jednotlivci, ktorí vyvinuli systém umelej inteligencie (AI) alebo spolupracujú so zahraničnými partnermi v tejto oblasti na slovenskom trhu, sa môžu uchádzať o ocenenie AI Awards - Dôveryhodná AI. Registrácia bola otvorená počas prvého dňa jesennej ITAPA konferencie a prihlásiť sa možno do 9. februára 2024. Informovala o tom Tatiana Gašparová zo Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE).



Ocenenie môže získať organizácia či jednotlivec, ktorí vyvíjajú a nasadzujú systémy AI s ohľadom na princípy dôveryhodnej a na človeka orientovanej umelej inteligencie.



"Dôveryhodná AI nie je len súbor pravidiel a noriem, ale predstavuje dôležitý krok smerom k budovaniu technológií, ktoré sú vyvíjané zodpovedným spôsobom. AI Awards - Dôveryhodná AI si kladie za cieľ oceniť a podporiť iniciatívy, ktoré sa touto cestou uberajú," uviedla riaditeľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT) a predsedníčka CERAI - Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie Mária Bieliková.



Prihlásené systémy AI bude hodnotiť odborná porota od februára do marca v dvoch kolách. Odbornú porotu tvoria členovia CERAI a zástupcovia Európskeho centra digitálnych inovácií Hopero. Prihlásiť sa možno na internetovej stránke aiawards.sk.



Laureát AI Awards získa verejné ocenenie za zodpovedné vytváranie a používanie AI, propagáciu systému AI v sieti slovenských inovátorov prostredníctvom Hopero a tiež odborné a nezávislé zhodnotenie systému AI expertami na umelú inteligenciu, informovala Gašparová.