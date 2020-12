Zabezpečte, aby zákazníci mohli aj naďalej nakupovať online

Bratislava 16. decembra (OTS) - Odborníci predpovedajú, že tieto zmeny v nákupnom správaní sú trvalé. Je preto nevyhnutné, aby bolo online nakupovanie ľahké a jednoduché. Od 31. decembra tohto roku v takmer celej Európe vstúpi do platnosti nové európske nariadenie SCA. “,” hovorí, generálny riaditeľ Visa pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko.Silné overenie klienta (SCA) je súčasťou širšej regulácie platieb známej ako PSD2, ktorá vyžaduje, aby banky vykonali ďalšie overovacie kroky potrebné na dodatočnú identifikáciu držiteľa karty. Cieľom nariadenia je znížiť počet podvodov a zvýšiť bezpečnosť elektronického obchodu, a teda pomôcť spotrebiteľom cítiť sa pri online nakupovaní bezpečnejšie. Tento proces by však tiež mohol znamenať, že kupujúci musí počas platby podniknúť kroky navyše, a to ovplyvní ich skúsenosti s platením. Banky môžu navyše odmietnuť platby, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v SCA.Obchodníci majú možnosť ovplyvniť, či budú platby pre ich zákazníkov prebiehať hladko, a tiež zaistiť, aby mohli byť schválené len legitímne platby.Aby bola platba čo najplynulejšia, najvhodnejšie je použiť najnovšiu verziu technológie 3DS s názvom „EMV 3D Secure“. Táto technológia dodávaná spoločnosťou EMVCo poskytuje bankám viac informácií o platbe a je vhodnejšia pre moderné technologické zariadenia, ako sú napríklad mobilné telefóny či domáci asistenti. Údaje spoločnosti Visa ukazujú, že pri použití 3DS sa podvody v elektronickom obchode dajú znížiť na polovicu.Implementácia je jednoduchá: Spoločnosť, ktorá umožňuje e-shopu prijímať platby - napríklad obchodná banka alebo platobná brána - by mala byť schopná túto technológiu „zapnúť“. Táto funkcia sa nezapne automaticky, treba preto o to požiadať banku alebo platobnú bránu.Po zavedení technológie poskytovania SCA by ste sa mali snažiť znížiť počet platieb, ktoré vyžadujú od zákazníka ďalšie kroky pri pokladni. Nie každá online platba vyžaduje SCA – táto technológia zahŕňa isté výnimky a na niektoré platby sa teda nariadenie nevzťahuje. V spolupráci s bankou alebo platobnou bránou je možné identifikovať, či platba zákazníka spadá pod výnimku a zabezpečiť, aby platba prešla priamo na schválenie bankou.Jednou z výnimiek je, že pri platbách „nízkej peňažnej hodnoty“ nie sú vždy potrebné ďalšie overovacie kroky. Ak sú produkty a služby predávané za nižšiu cenu ako 30 €, je vhodné na to upozorniť banku alebo platobnú bránu.Zavádzanie technológie SCA môže predstavovať istú výzvu, avšak vďaka správnej príprave je možné znížiť počet podvodov a zabezpečiť tak, aby zákazníci mohli stále platiť ľahko, rýchlo a najmä bezpečne.