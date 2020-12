Žabka otvorila druhý obchod, rýchly nákup bez kompromisov aj v Trnave

O potravinách Žabka

Žabka prináša rýchly nákup potravín bez kompromisov. Obchody patria do skupiny Tesco, pričom Žabka dlhodobo úspešne pôsobí v susednom Česku a v septembri 2020 otvorila prvý obchod už aj v hlavnom meste Slovenska. Pod sloganom „Skočte si nakúpiť“ prináša Žabka menšie predajne potravín najmä v centrách miest, v okolí strategických dopravných uzlov či v obytných zónach. Každá Žabka ponúka zákazníkom výber ich obľúbených potravín, čerstvé pečivo aj kávu so sebou.



Žabka je podnikateľským konceptom, ktorý funguje vo forme franchisingovej spolupráce s partnermi prevádzkujúcimi vlastnú predajňu potravín. Žabka prináša Slovákom so skúsenosťami v maloobchode alebo gastro podnikaní jedinečnú šancu viesť svoje vlastné podnikanie. Každý partner získa plne vybavenú predajňu s pravidelným zásobovaním, osvedčený podnikateľský model a know-how z Česka, rovnako tak aj školenia a dlhodobú podporu skúsených odborníkov z maloobchodu. Cieľom tímu Žabka je vytvárať a rozširovať úspešné podnikanie, ktoré každý deň pre svojich zákazníkov prináša jednoduchý a pohodlný nákup. Záujemcovia, ktorí majú skúsenosti ideálne z oblasti maloobchodu či gastrosektora, sa môžu naďalej hlásiť prostredníctvom e-mailu:

Bratislava 10. decembra (OTS) - Nová predajňa potravín je otvorená v nákupnom centre Cassale na Ulici L. van Beethovena 28, a to každý deň od 6. hodiny ráno do 23. hodiny večer. Samozrejmosťou je chutná káva so sebou či starostlivo vyberaný sortiment čerstvých i trvanlivých potravín a ďalších výrobkov dennej spotreby.prezradil, generálny manažér Žabky na Slovensku.Nové potraviny Žabka na Ulici L. van Beethovena v Trnave majú rozlohu 82 štvorcových metrov, vďaka čomu má zákazník svoj nákup hotový za pár minút. Najmä pre obyvateľov okolitých bytových domov sú potraviny Žabku doslova „na skok“ blízko. Kedykoľvek v priebehu dňa sa tak môžu vybrať na rýchly nákup. Mnohí zákazníci Žabky oceňujú práve možnosť rýchlo a jednoducho si dokúpiť tie potraviny, ktoré im práve chýbajú na prípravu ich obľúbeného jedla.Žabka dlhodobo úspešne pôsobí v susednom Česku, pričom na Slovensku otvorila prvý obchod v septembri 2020, konkrétne v polyfunkčnom komplexe Perla Ružinova v Bratislave. Žabka pripravuje aj otvorenie ďalších obchodov na Slovensku, a to v lokalitách západného Slovenska, teda v Bratislave a okolitých mestách.Žabka je podnikateľským konceptom, ktorý funguje vo forme franchisingovej spolupráce s partnermi prevádzkujúcimi vlastnú predajňu potravín. Každý franchisový partner sa môže vždy spoľahnúť na podporu a know-how od skúseného tímu Žabky. Zároveň získava plne vybavenú predajňu s pravidelným zásobovaním. O prevádzku novej predajne v Trnave sa bude starať sympatický mladý pár z Trnavy so skúsenosťami z maloobchodu – Viktória Hložeková a Miroslav Vizváry.