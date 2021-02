Žabka pokračuje v rýchlej expanzii, tento týždeň otvorí dva obchody

Žabka prináša podnikateľskú príležitosť aj naďalej

Záujemcovia, ktorí majú skúsenosti z oblasti maloobchodu či gastrosektora, sa môžu naďalej hlásiť prostredníctvom e-mailu: Záujemcovia, ktorí majú skúsenosti z oblasti maloobchodu či gastrosektora, sa môžu naďalej hlásiť prostredníctvom e-mailu: info.zabka@tesco.com

Bratislava 23. februára (OTS) - Od dnešného dňa je pre zákazníkov dostupná Žabka na Špitálskej ulici v centre Bratislavy a v piatok pribudne obchod Žabky v širšom centre mesta Šamorín. Zákazníci si tak budú môcť „skočiť“ na nákup a pohodlne ho vybaviť doslova za pár minút už v piatich Žabkách na Slovensku.Čerstvá káva so sebou a starostlivo vyberaný sortiment čerstvých i trvanlivých potravín a ďalších potrebných výrobkov. Taká je ponuka Žabky, ktorú nájdu zákazníci v každom jej obchode na Slovensku. Rýchly nákup bez kompromisov so Žabkou si od tohto týždňa budú môcť vyskúšať aj nakupujúci v dvoch ďalších lokalitách.uviedol, generálny manažér Žabky na Slovensku.rýchly nákup bez kompromisov, a to vďaka sortimentu zloženého z viac 2 300 výrobkov. Novinkou, ktorú ponúkne v tomto obchode, bude napríklad rozšírená ponúka cereálií, orieškov či sušeného ovocia.vysvetlilPredajňa s rozlohou 135 štvorcových metrov je k dispozícii každý deň vrátane víkendov od 6. do 23. hodiny.Žabka na Špitálskej ulici v Bratislave ponúka aj rýchlu donášku potravín prostredníctvom obľúbenej mobilnej aplikácie Bolt Food. Ide o službu navyše, vďaka ktorej podáva Žabka pomocnú ruku zákazníkom v súčasnej náročnej situácii. Po zadaní online objednávky vybraných potravín je nákup doručený kuriérom pred dvere zákazníka v časovom intervale desiatok minút. Platba prebieha bezkontaktne, prostredníctvom platobnej karty v mobilnej aplikácii Bolt Food.Každú Žabku na Slovensku prevádzkuje skúsený franchisingový partner. Obchod na Špitálskej ulici – rovnako aj Žabku v obchodnom dome Prior Bratislava otvorenú tento mesiac – vedie skúsený podnikateľ, ktorý má bohaté skúsenosti z maloobchodných reťazcov či z oblasti exportu a logistiky.Nová predajňa Žabky na Hlavnej ulici v širšom centre mesta ponúkne zákazníkom dvetisíc výrobkov. Ľudia si môžu nákup pohodlne a rýchlo vybaviť každý deň od 6. až do 23. hodiny. Obchod má rozlohu 94 štvorcových metrov. Pre prvých návštevníkov oboch obchodov v deň otvorenia je pripravená káva a koláč zadarmo.Žabka je podnikateľským konceptom, ktorý funguje vo forme franchisingovej spolupráce. To znamená, že každú Žabku na Slovensku prevádzkuje skúsený franchisingový partner, ktorý sa môže vždy spoľahnúť na podporu a know-how od skúseného tímu Žabky. Franchisingový partner získava vďaka spolupráci plne vybavenú predajňu s pravidelným zásobovaním.dodal. Žabka má aktuálne záujem o rozšírenie predajní najmä v Bratislave, Trnave či okolitých mestách v rámci západného Slovenska.Žabka dlhodobo úspešne pôsobí v susednom Česku – aj tu pokračuje v expanzii, keď za obdobie februára otvorila štyri nové obchody. Na Slovensku otvorila prvý obchod v septembri 2020, konkrétne v polyfunkčnom komplexe Perla Ružinova v Bratislave. Na jeseň minulého roka pribudol aj ďalší obchod v Trnave a tento rok medzičasom aj nová prevádzka v priestoroch obchodného domu na Kamennom námestí v Bratislave. Spolu s novými prevádzkami na Špitálskej ulici v Bratislave a v Šamoríne má Žabka na Slovensku dovedna päť predajní.