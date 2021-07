Suezskému prieplavu zablokovanie neuškodilo, vykázal rekordné príjmy

Káhira 12. júla (TASR) - Suezský prieplav zaznamenal za minulý obchodný rok príjmy viac než 5,8 miliardy USD, čo predstavuje nový rekord. Prieplav ich vygeneroval napriek negatívnemu vplyvu nového koronavírusu na svetový obchod a zablokovaniu vodnej cesty koncom marca kontajnerovou loďou Ever Given.



Ako v pondelok informoval šéf Úradu pre správu Suezského prieplavu (SCA) Usáma Rabí, príjmy z prevádzky prieplavu dosiahli za obchodný rok 2020/2021, ktorý sa skončil 30. júna, 5,84 miliardy USD (4,92 miliardy eur). To sú najvyššie tržby v histórii prieplavu. "Napriek viacerým komplikáciám sa príjmy z prevádzky prieplavu zvýšili o viac než 2 %," povedal Rabí, ktorého citovala agentúra AFP.



Výsledky by boli ešte lepšie, ak by 23. marca nedošlo v prieplave k nehode, keď obria kontajnerová loď Ever Given v nepriaznivom počasí nabehla na plytčinu a jednu z kľúčových námorných trás zablokovala. Po jej vyslobodení o šesť dní ju však úrady až donedávna zadržiavali, dokiaľ sa jej japonskí vlastníci nedohodnú s SCA na kompenzáciách. Loď bola uvoľnená a mohla vyplávať pred piatimi dňami.



Podľa Egypta havária lode vyšla denne na približne 15 miliónov USD. Poisťovacie spoločnosti zasa uvádzajú, že škody pre svetový obchod môžu dosahovať niekoľko miliárd dolárov.



SCA informovala, že za šesť mesiacov tohto roka využilo Suezský prieplav 9763 lodí. To je o 2 % viac než v rovnakom období minulého roka. Za celý rok 2020 prešlo prieplavom približne 19.000 lodí, dodala SCA. Denne tak Suezský prieplav využilo viac než 50 plavidiel.



(1 EUR = 1,1858 USD)