Zabotkin: Inflácia je vysoká, Rusko potrebuje sprísniť menovú politiku

Moskva 27. októbra (TASR) - S cieľom zmierniť infláciu a inflačné očakávania Rusko potrebuje sprísnenie menovej politiky. Povedal to v stredu viceguvernér ruskej centrálnej banky Sergej Zabotkin, iba pár dní po tom, ako centrálna banka výrazne zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu.



Inflačný cieľ Národnej banky Ruska je stanovený na 4 %, miera inflácie však k 18. októbru dosiahla 7,78 %. To je najvyššia inflácia od roku 2016.



V reakcii na tento vývoj centrálna banka zvýšila minulý týždeň hlavnú úrokovú sadzbu nečakane až o 75 bázických bodov na 7,5 %. Kľúčovú úrokovú sadzbu tak zvýšila tento rok už šiestykrát. Analytici očakávali miernejší rast sadzby, maximálne o 50 bázických bodov.



Banka okrem toho revidovala tohtoročnú inflačnú prognózu smerom nahor. Pôvodne počítala s tým, že spotrebiteľské ceny vzrastú tento rok o 5,7 % až 6,2 %, teraz však predpokladá, že rast dosiahne 7,4 % až 7,9 %, pričom Kirill Tremasov z centrálnej banky uviedol, že tohtoročná inflácia dosiahne skôr hornú hranicu odhadovaného rozpätia. Navyše inflačné očakávania ruských spotrebiteľov vzrástli na najvyššiu úroveň za takmer rok.



"Ak máme infláciu aj inflačné očakávania zo súčasných vysokých úrovní dostať nižšie, je potrebná prísnejšia menová politika," povedal Zabotkin. Jeho vyjadrenia sú tak ďalším signálom, že banka by mohla hlavnú úrokovú sadzbu posunúť nahor aj na ďalšom zasadnutí. Samotná centrálna banka po piatkovom (22. 10.) rozhodnutí zvýšiť kľúčový úrok na 7,5 % uviedla, že vo zvyšovaní hlavnej sadzby môže pokračovať ďalej. Nasledujúce zasadnutie je naplánované na 17. decembra.