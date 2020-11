Začal sa 9. ročník Finančnej olympiády. Prešli by ste testami?

OTESTUJTE SA AJ VY. MÁTE VEDOMOSTI STREDOŠKOLÁKA?

(výber 9 otázok z prvého kola minuloročnej Finančnej olympiády)



1. Poistenie majetku podľa Občianskeho zákonníka obsahuje:

A) Poistenie majetku pre prípad jeho poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú

B) Možnosť poistiť majetok pre prípad jeho poskytnutia ako zálohu na účely hypotéky

C) Poistenie majetku pre prípad povodne, záplavy, zemetrasenia, zrútenia skál a krádeže



2. Poisťovacia činnosť zahŕňa:

A) Prijímanie, ohodnocovanie a riadenie poistných rizík, správu poistných zmlúv, tvorbu technických rezerv, likvidáciu poistných udalostí, poskytovanie plnenia z poistných zmlúv, poskytovanie asistenčných služieb, postupovanie poistných rizík zaisťovniam a predchádzanie škodám

B) Priehradku, oddelenie správy, oddelenie likvidácie a učtáreň

C) Životné a neživotné poistenie



3. Účastníkmi poistenia môžu byť:

A) Iba poistiteľ a poistník

B) Poistiteľ, poistník, poistený, poškodený v poistení zodpovednosti a osoba, ktorá bola určená ako oprávnená v poistení pre prípad smrti

C) Iba poistiteľ, poistený a výhodou poctená osoba



4. Poisťovňa môže vykonávať iba:

A) Poisťovaciu alebo zaisťovaciu činnosť, na ktorú jej bolo udelené povolenie, činnosti s tým súvisiace a po súhlase NBS aj finančné sprostredkovanie

B) Všetky činnosti, na ktoré jej bolo udelené povolenie NBS alebo MF SR, činnosti s tým súvisiace, sprostredkovanie predaja nehnuteľností a ďalšie činnosti, pre ktoré sa manažment rozhodne

C) Činnosti, na ktoré je poisťovňa zaviazaná voči svojim klientom na základe poistných alebo iných zmlúv, činnosti s tým súvisiace a po súhlase NBS aj akékoľvek iné podnikateľské aktivity



5. Princípom kapitálového životného poistenia je:

A) Vyplatenie cieľovej sumy v prípade dožitia stanoveného veku alebo poistnej sumy v prípade úmrtia

B) Poistenie všetkých členov rodiny pre prípad úrazu alebo smrti

C) Celoživotné poistenie kapitálu, nehnuteľností a auta



6. Čo kryje poistenie zodpovednosti?

A) Poistenie kryje škody, ktoré poistenému spôsobil niekto iný

B) Je to poistenie pre profesionálnych šoférov pre prípad, že spôsobia dopravnú nehodu

C) Poistenie kryje škody, ktoré poistený spôsobil niekomu inému



7. Výšku štátneho dôchodku neovplyvňuje:

A) Počet odpracovaných rokov

B) Kraj, v ktorom človek žije

C) Výška príjmu v posledných 5 rokoch



8. Osoba, na ktorej život, zdravie, majetok, zodpovednosť za škodu alebo iné hodnoty poistného záujmu sa poistenie vzťahuje, je:

A) Poistiteľ

B) Poistený

C) Poistník



9. Udalosť, o ktorej sa odôvodnene predpokladá, že môže nastať počas lehoty trvania poistenia, nevie sa však, kedy a či vôbec nastane, sa označuje ako:

A) Škoda na majetku

B) Poistná udalosť

C) Náhodná udalosť





Správne odpovede: 1a / 2a / 3b / 4a / 5a / 6c / 7b / 8b / 9b



Bratislava 5. novembra (OTS) - Nadácia PARTNERS oficiálne otvorila v pondelok 2. novembra už 9. ročník finančnej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda . Študenti majú pred sebou dovedna tri súťažné kolá. O víťazovi rozhodne odborná porota v poslednom kole, ktoré sa bude konať v apríli 2021. Odmenou pre troch najlepších študentov je aj v tomto ročníku súťaže špičková technika a pre ich učiteľov a školy peňažná odmena.hovorí, správca Nadácie PARTNERS, ktorá Finančnú olympiádu každoročne organizuje. Cieľom súťaže je študentom priblížiť základné otázky finančného správania a rozšíriť ich vedomosti vo všetkých ekonomických oblastiach, podľa ktorých sa budú neskôr riadiť aj v každodennom živote. „dodáva Finančná olympiáda je praktickým doplnením výučby v školách a záujem o účasť sa každým rokom zvyšuje.Prostredníctvom jednotlivých kôl súťaže a vedomostných otázok vzdeláva študentov v oblasti základných ekonomických pojmov, orientácie v poistných a bankových službách, v oblasti investovania, alebo preverí na konkrétnych príkladoch, či si vedia vypočítať výhodnosť bežných finančných produktov a služieb.Súťaž sa začala 2. novembra 2020 a skončí sa finálovým kolom v apríli 2021. Je rozdelená do troch kôl a náročnosť otázok i úloh sa v každom kole zvyšuje.Hoci je súťaž určená predovšetkým študentom stredných škôl, svoje vedomosti si v prvom otvorenom kole môže otestovať úplne každý – online test bude dostupný na webe súťaže.Do druhého kola postupuje 500 najlepších študentov z prvého kola, kde ich čaká náročnejšie online testovanie.Spolu 20 finalistov, najlepších súťažiacich z druhého kola, sa o postupe do finále dozvie prostredníctvom e-mailovej správy. Tí svoje vedomosti a riešenie zložitejších finančných otázok prídu odprezentovať osobne. O trojici víťazov, ktorí získajú hodnotné ceny pre seba, svojich pedagógov a školy, rozhodne porota zostavená z predstaviteľov Nadácie PARTNERS a finančných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami.Všetky informácie o priebehu či pravidlách súťaže nájdete na súťažnej stránke www.financnaolympiada.sk 2. 11. 2020 od 12:00 hod. – 2. 2. 2021 do 23:59 hod.23. 2. 2021 od 0:00 hod. – 6. 4. 2021 do 23:59 hod.koniec apríla 2021 (presný termín sa finalisti dozvedia e-mailom)Apple iPad pre študenta, 1 000 eur pre pedagóga a 1 000 eur pre školuApple iPhone SE pre študenta, 750 eur pre pedagóga a 750 eur pre školuApple Watch Series 3 pre študenta, 500 eur pre pedagóga a 500 eur pre školu Finančná olympiáda je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho projektu Nadácie PARTNERS – Deň finančnej gramotnosti. Tento projekt zastrešuje aktivity zamerané na zvyšovanie finančnej vzdelanosti na Slovensku. Z prieskumov verejnej mienky, ktoré Nadácia PARTNERS každoročne realizuje s agentúrou Focus, vyplýva, že veľa Slovákov má stále problém orientovať sa vo finančnej terminológii. Pre stredoškolákov nadácia okrem súťaže realizuje už deviaty ročník vzdelávacieho cyklu Finančná akadémia, v ktorom dostávajú študenti zaujímavou cestou návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu. Rovnako Nadácia PARTNERS realizuje vzdelávacie aktivity pre žiakov II. stupňa základných škôl. Ich cieľom je rozšírenie vedomostí v oblasti financií a hospodárenia s nimi.