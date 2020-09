Začal sa druhý ročník projektu Podpor svoj odbor

Bratislava 24. septembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) spúšťa druhý ročník projektu Podpor svoj odbor, ktorým chce zvýšiť záujem mladých ľudí o štúdium na stredných odborných školách (SOŠ) agropotravinárskeho a lesníckeho zamerania. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.



Uviedla, že žiaci SOŠ s poľnohospodárskym, potravinárskym a lesníckym zameraním budú aj v tomto roku vytvárať krátke videá o svojich študijných odboroch.



Cieľom je pútavým spôsobom odbor predstaviť a zároveň inšpirovať ôsmakov a deviatakov základných škôl (ZŠ), aby si podali prihlášky práve na tie SOŠ, kde sa dajú propagované odbory študovať. "Videoochutnávku" študijných odborov si následne žiaci ZŠ budú môcť pozrieť na YouTube kanáli Podpor svoj odbor. Práve ôsmaci a deviataci budú videá aj hodnotiť a rozhodnú o tých najlepších.



Upozornila, že poľnohospodári a potravinári roky pociťujú slabý záujem žiakov o štúdium na SOŠ s poľnohospodárskym a potravinárskym zameraním. Práve každoročný boj o nových študentov inšpiroval SPPK k vzniku novej súťažno-vzdelávacej aktivity.



"Stavili sme na kreativitu mladých ľudí, na ich nadšenie pre tvorbu videí. Veríme, že študenti sú mimoriadne tvoriví a natočia nápadité videá. Snímky nielen zatraktívnia agropotravinárske povolania, ale môžu aj zlepšiť samotný imidž poľnohospodárstva a potravinárstva," povedal o projekte predseda SPPK Emil Macho.



Poznamenal, že súťažno-vzdelávacia aktivita je určená pre všetky SOŠ v SR, ktoré poskytujú vzdelávanie v učebných alebo študijných odboroch vzdelávania spadajúcich do skupín odborov 29 Potravinárstvo, 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. a 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. so zameraním na potravinárstvo a poľnohospodárstvo a zároveň pre všetky ZŠ so sídlom v SR.



Doplnila, že druhý ročník súťaže štartuje registráciou pre SOŠ v termíne 15. septembra - 15. októbra 2020 a následne registráciou pre ZŠ v termíne 1. novembra – 30. novembra 2020. Už samotné vytvorené súťažné videá môžu stredoškoláci posielať od 16. októbra do 30. novembra. Žiaci ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ ich budú hodnotiť v termíne od 1. decembra 2020 do 15. februára 2021.



Dodala, že víťazov súťaže Podpor svoj odbor spoznáme na konci februára 2021. Záštitu nad projektom prevzalo aj v tomto roku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.