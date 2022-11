Začal sa nový ročník Finančnej olympiády

OTESTUJTE SA AJ VY. MÁTE VEDOMOSTI STREDOŠKOLÁKA?

(výber otázok z Finančnej olympiády)



1. Inkaso je:

a. Platobný príkaz, ktorého výška je vždy rovnaká.

b. Bezkontaktná platobná operácia.

c. Platobný príkaz, ktorého výška sa každý mesiac mení a majiteľ účtu musí dať súhlas inkasantovi na strhnutie sumy.



2. Chceš vybrať v Prahe z bankomatu kartou sumu 2 000 korún. Bankomat ti ponúkne výber s konverziou, kde si môžeš pozrieť, koľko peňazí v eurách ti bude z účtu odpočítaných, alebo výber bez konverzie, kde sa údaj o tom, koľko peňazí v eurách ti bude z účtu odpočítaných, neuvádza. Ktorá možnosť výberu je pre teba spravidla výhodnejšia?

a. S konverziou.

b. Bez konverzie.

c. Záleží, či použijem na výber kreditnú alebo debetnú kartu.



3. Ako sa nazýva produkt, pri ktorom ti banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie určenú sumu peňazí, ručíš nehnuteľným majetkom a zaviažeš sa poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úrok?

a. Hypotekárny úver.

b. Spotrebný úver.

c. Kontokorentný úver.



4. Kreditná karta je naviazaná na bežný účet klienta, ktorou možno čerpať prostriedky do výšky disponibilného zostatku na bankovom účte. Je takáto informácia pravdivá?

a. Nie, pretože kreditná karta je úverovou kartou a nie je viazaná na bežný účet klienta.

b. Áno, pretože kreditná karta je vlastne debetnou kartou, ktorá sa viaže na bežný účet klienta.

c. Nie, pretože kreditná karta je úverovou kartou a je viazaná na termínovaný účet klienta.



5. Povolené prečerpanie je:

a. Bonus od banky pre bonitných klientov.

b. Druh spotrebiteľského úveru.

c. Limit banky, ktorý je potrebné každý mesiac minúť.



6. Istina je:

a. Suma, ktorú musíš banke mesačne uhradiť.

b. Suma plynúca z požičanej čiastky.

c. Suma, ktorú si od banky pri úverovom vzťahu požičiaš.



7. Rodina býva v dome, má psa, dve deti a auto. Pri požiari domu im ušiel pes a pohrýzol suseda. Z akých rizík môže rodina žiadať náhradu škody?

a. Poistenie nehnuteľnosti, poistenie domácnosti a zodpovednosti za škodu.

b. Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti.

c. Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a úrazové poistenie.

Bratislava 14. novembra (OTS) - Stredoškoláci a žiaci osemročných gymnázií si aj v tomto školskom roku preveria, ako sú na tom s finančnými vedomosťami. Nadácia PARTNERS otvorila 2. novembra v poradí už 11. ročník obľúbenej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda, ktorá pomáha žiakom pripraviť sa na samostatný finančný život. Traja najlepší súťažiaci získajú špičkové technologické zariadenia a finančný príspevok pre školu i pedagóga.Do Finančnej olympiády sa každoročne zapája viac ako 6 000 stredoškolákov z vyše 300 stredných škôl či osemročných gymnázií a tieto čísla z roka na rok rastú.hovoríV rámci vedomostnej súťaže Finančná olympiáda si, kde súťažiaci počítajú výhodnosť bežných finančných produktov a služieb.uvádza správca nadácie.Testy a príklady vo Finančnej olympiáde zostavili odborníci na osobné financie a pokrývajú všetky ekonomické oblasti, s ktorými sa žiaci budú stretávať v bežnom živote. Súťaž prebehne spolu v troch kolách, pričom náročnosť otázok sa postupne v jednotlivých kolách zvyšuje.3:I. kolo – online test: 2. 11. 2022 od 12.00 hod. – 2. 2. 2023 do 23.59 hod.II. kolo – online test: 22. 2. 2023 – 6. 4. 2023III. kolo – písomný test: len pre finalistov, termín bude upresnený1. miesto: Apple MacBook pre študenta, 1 000 eur pre pedagóga a 1 000 eur pre školu2. miesto: Apple iPad pre študenta, 750 eur pre pedagóga a 750 eur pre školu3. miesto: Apple iPhone pre študenta, 500 eur pre pedagóga a 500 eur pre školuSprávne odpovede: 1c / 2b / 3a / 4a / 5b / 6c / 7a