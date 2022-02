Začala rekonštrukcia elektrického vedenia vo Veľkej Lehôtke

Prievidza 9. februára (TASR) - Energetici začali s rozsiahlou rekonštrukciou elektrického vedenia v prievidzskej mestskej časti Veľká Lehôtka. Práce potrvajú do konca marca a vyžiadajú si väčšie odstávky elektriny. TASR o tom informoval špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.



Rekonštrukciou prejde vzdušné vedenie nízkeho napätia v dĺžke viac ako jeden a pol kilometra. "Jeho modernizácia prinesie miestnym obyvateľom vyššiu kvalitu distribúcie elektriny, takže budú mať vo svojich domácnostiach menej výpadkov a stabilné elektrické napätie," uviedol Gejdoš.



Zároveň sa podľa neho zvýši prenosová kapacita vedenia, čo umožní pripájanie nových domácností alebo zvýšenie odberu u existujúcich.



"Počas rekonštrukcie zdemontujeme holé vodiče a nahradíme ich izolovaným káblom. Vedenie tak bude odolnejšie voči vonkajším vplyvom a tiež estetickejšie. Súčasťou akcie je aj výmena poškodených stĺpov, rekonštrukcia trafostanice a domových prípojok," priblížil projektový manažér spoločnosti Michal Zajaček.



Investičná akcia vo výške takmer 100.000 eur ovplyvní približne 170 domácností. "Nevyhnutnou súčasťou rekonštrukcie budú obmedzenia v podobe plánovaných odstávok elektriny. Aby mohli energetici vymeniť vedenie v dĺžke približne 1600 metrov, potrebujú prerušiť distribúciu elektriny počas 21 dní," podotkol Gejdoš.



Odstávky sa podľa neho uskutočnia od 8. februára do 10. marca výlučne počas pracovných dní, pričom dĺžka jednotlivých odstávok by nemala presiahnuť desať hodín.



"Energetici žiadajú obyvateľov o patričnú prípravu a trpezlivosť. Elektromontéri urobia každý deň všetko pre to, aby mali odberatelia elektrinu hneď, keď to bude vzhľadom na bezpečnosť a okolnosti možné," ozrejmil Gejdoš.



Spoločnosť podľa neho zároveň zdôrazňuje, že dlhodobý prínos investície pre obyvateľov Veľkej Lehôtky veľmi výrazne prevyšuje dočasné obmedzenie ich komfortu.