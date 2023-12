Do rozpravy na schôdzi k Expo Dubaj sa písomne prihlásilo 5 poslancov

Bratislava 5. decembra (TASR) - Začala sa mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR v súvislosti s pochybeniami okolo výstavy Expo Dubaj 2020. Zvolali ju koaliční poslanci. Chcú na nej požiadať lídra opozičnej SaS a exministra hospodárstva Richarda Sulíka, aby nahradil vzniknutú škodu, ktorú v súvislosti s výstavou konštatoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).



Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pri príprave a organizácii Svetovej výstavy Expo Dubaj 2020 na základe kontroly NKÚ viackrát zlyhalo. Podľa NKÚ bolo 634.500 eur zo štátneho rozpočtu použitých nehospodárne. Úrad tiež identifikoval sumu 164.200 eur ako možné bezdôvodné obohatenie.



Sulík trvá na tom, že on ako minister hospodárstva nepochybil. K chybám došlo podľa neho v oblasti účtovníctva a výkazníctva. Rezort hospodárstva pod jeho vedením však v súvislosti s výstavou ušetril milión eur z pôvodne vyčleneného rozpočtu.



Do rozpravy na schôdzi k Expo Dubaj sa písomne prihlásilo päť poslancov





Do rozpravy na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR v súvislosti s pochybeniami okolo výstavy Expo Dubaj 2020 sa písomne prihlásilo päť poslancov, z toho traja za poslanecký klub. Ako prvý vystúpi predseda SaS Richard Sulík. Návrh za predkladateľov predniesol Erik Kaliňák (Smer-SD).



Poslanci prihlásení písomne za klub môžu hovoriť podľa rokovacieho poriadku 30 minút. Zvyšní písomne prihlásení môžu rozprávať najviac 20 minút. Poslanci môžu reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty. Kedykoľvek môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NR SR. Predseda vlády a šéf parlamentu môžu rečniť bez obmedzenia, podpredsedovia parlamentu a členovia vlády najviac 20 minút.



Po písomne prihlásených poslancoch sa budú môcť zákonodarcovia do diskusie prihlásiť aj ústne.