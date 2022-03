Začala sa obnova cesty I/66 pri Dobrej Nive, treba počítať so zdržaním

Dobrá Niva 18. marca (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) začala v týchto dňoch rekonštruovať cestu I/66 v úseku Dobrá Niva – Breziny v okrese Zvolen. Rekonštrukcia je zameraná na zlepšenie cestných bezpečnostných parametrov v danom úseku v dĺžke asi sedem kilometrov. Vzhľadom na veľkú intenzitu dopravy na tejto ceste musia cestujúci a šoféri počítať s kolónami a so zdržaním.



Ako informuje na sociálnej sieti starosta Dobrej Nivy Milan Jakubík, meškať budú aj autobusové spoje, meškanie sa môže počas dopravnej špičky priblížiť aj k 30 minútam. „Odporúčam preto občanom, aby využívali autobusové spoje, ktoré idú skôr, alebo aby v týchto dňoch využívali viac vlakovú dopravu,“ uvádza Jakubík. Dopravné obmedzenia budú aj pre prejazd vozidiel obcou Dobrá Niva po miestnych komunikáciách.



„V rámci stavby sa vymení asfaltový kryt, na úsekoch, kde je to potrebné, príde aj k výmene podložia, k rekonštrukcii mostných objektov, oporných múrov, priepustov, odvodňovacích zariadení, zvodidiel, zvislého a vodorovného dopravného značenia,“ priblížil investíciu pre TASR hovorca SSC Martin Guzi.



„Takto obnovená cesta nám veľmi pomôže. Mala by byť širšia, na niektorých križovatkách vzniknú odbočovacie pruhy, vzniknú na nej nové bezpečnostné prvky, vznikne nový priechod pre chodcov a aj nová, bezpečnejšia autobusová zastávka či nový chodník,“ uviedol Jakubík.



Doba realizácie stavby je 12 mesiacov s vylúčením zimného obdobia. Kompletné ukončenie diela sa predpokladá v júni 2023. Zhotoviteľom stavby je Metrostav DS, cena za realizáciu diela je približne 3,87 milióna eur s DPH.