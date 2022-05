Začala sa rekonštrukcia panelky pri Trenčíne,vodičov čakajú obmedzenia

Trenčianska Turná 25. mája (TASR) – Motoristi využívajúci cestu I/9 v úseku Chocholná-Velčice – Mníchova Lehota budú musieť v najbližších mesiacoch strpieť výrazné dopravné obmedzenia súvisiace s rekonštrukciou cesty. Počas symbolického štartu prác na rekonštrukcii tzv. panelky v hodnote 13,5 milióna eur bez DPH to v stredu povedal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



"Buďme radi, lebo konečne sa tá rekonštrukcia začala. Vzhľadom na vyťaženosť cesty budú obmedzenia veľké, preto prosím vodičov o pochopenie. Stavba má byť hotová najneskôr do 31. decembra 2023. Dovtedy musíme vyčerpať zdroje z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra," skonštatoval minister s tým, že stav cesty je jedným z najhorších, ak nie úplne najhorší spomedzi všetkých ciest prvej triedy na Slovensku.







Podľa riaditeľa Investičnej výstavby a správy ciest Žilina Ivana Brečku sa rekonštrukcia týka 7,5-kilometrového úseku, jeho súčasťou je sedem mostov, ktoré kompletne zrekonštruujú. Ekologickým aspektom stavby je využitie materiálu z existujúcej cesty, jeho recyklácia a opätovné použitie pri rekonštrukcii.



"Zrekonštruovaný úsek cesty I/9 bude nadväzovať na projekt pasívnej bezpečnosti cesty až po hranicu s Banskobystrickým samosprávnym krajom a odstráni kolízne a nehodové body z cesty," doplnil Brečka.



Najvýraznejším obmedzením bude rekonštrukcia dvoch veľkých mostov ponad Váh a inundačný kanál pri Trenčíne. Cesta bude od marca do septembra budúceho roka úplne uzavretá. Podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku bude potrebné vybudovať obchádzkové trasy.



"Rekonštrukcia cesty I/9 sa prekrýva s rekonštrukciou krajských ciest II. triedy. Musíme sa dohodnúť so zhotoviteľom a s Policajným zborom na tom, ako budú tieto obchádzky vyzerať. Bude tiež potrebné zvýšiť financie na opravy ciest I. triedy. Tie sú asi v najhoršom stave," zdôraznil Baška.