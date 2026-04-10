Začala sa vakcinácia líšok proti besnote vo viacerých okresoch SR
Autor TASR
Poprad 10. apríla (TASR) - Tento týždeň sa začala vakcinácia líšok vo viacerých okresoch Slovenska. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR informovala, že orálnu vakcináciu proti besnote spustili leteckou pokládkou z Popradu. Zabezpečuje ju letecká spoločnosť na stanovenom území a do 26. apríla celkovo roznesú viac ako 393.000 dávok.
„Letecká distribúcia orálnej vakcinácie sa vykonáva z letiska Poprad v Žilinskom kraji na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a na území celého Prešovského a Košického kraja,“ uviedla ŠVPS. Vakcíny dodávajú zamrazené a ak sú vzorky vyhovujúce, úradní veterinárni lekári dajú povolenie k odštartovaniu vakcinácie. Vakcinačná dávka je naplnená do plastikových toboliek, takzvaných blistrov, a obalená do rybej múčky, ktorá je lákadlom pre líšky. „Keď líška návnadu rozhryzne, vakcína jej vyprskne v ústnej dutine,“ vysvetľuje správa.
Posádka lietadla zabezpečuje pokrytie miest určenia, ako sú lesy, polia a lúky, šachovnicovým spôsobom v pomenovaných oblastiach. Spravidla ide na jeden štvorcový kilometer 26 dávok. Na východnom Slovensku je vzhľadom na výskyt besnoty dávkovanie vyššie o štyri dávky. Lietadlá väčšinou vyrážajú dvakrát denne. V prvý deň vakcinácie prostredníctvom deviatich letov aplikovali viac ako 72.000 dávok.
Na orálnu vakcináciu líšok proti besnote je použitá vakcinačná návnada, ktorá obsahuje modifikovaný oslabený vakcinačný kmeň besnoty SAD Bern. ŠVPS ubezpečuje, že pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. „Ak nájdete vakcinačnú návnadu, nechytajte ju. Odíďte, aby ste nezanechali pach, ktorý by mohol odradiť líšku. Ak ju náhodou nájde aj váš domáci miláčik a prehltne ju, nie je obava na mieste - nie je preňho nebezpečná,“ dodáva.
Správa pripomína, že besnota je smrteľné vírusové ochorenie, ktoré po objavení sa príznakov vždy končí smrťou. Na svete naň zomrie jeden človek každých 15 minút, predovšetkým v Afrike a Ázii, a 40 percent úmrtí sú deti do 15 rokov. V posledných rokoch sa besnota vyskytla aj na Slovensku, pričom potvrdená bola v roku 2024 aj vlani práve u líšky. „Slovensko je momentálne rozdelené na dve časti - oblasti bez výskytu nákazy a oblasť spadajúcu pod program zdolávania nákazy. V oblastiach na východnom Slovensku ide o okresy Humenné, Medzilaborce, Snina, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Michalovce, Sobrance a Trebišov. Tam platia prísnejšie opatrenia a vykonáva sa rozšírený program na úplné odstránenie nákazy,“ uzatvára ŠVPS.
