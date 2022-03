Začala sa výstavba mosta ponad Ipeľ, prepojí slovenskú a maďarskú obec

Veľký Krtíš 11. marca (TASR) – V obci Vrbovka vo Veľkokrtíšskom okrese v piatok začali s výstavbou mosta, ktorý ju spojí s maďarskou obcou Őrhalom. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



Ako ďalej pripomína, vytvorením nového cezhraničného cestného prepojenia sa podporí cezhraničná pracovná mobilita. Zároveň sa vyrieši lokálna dopravná izolovanosť obce Vrbovka, ktorá je aktuálne koncovou slovenskou obcou. Celkový rozpočet projektu je 3.049.907 eur.



Obce na pravom a ľavom brehu hraničnej rieky medzi Slovenskom a Maďarskom sú od seba vzdialené vzdušnou čiarou približne 1,5 kilometra. V súčasnosti však meria najbližšia cesta z jednej obce do druhej použitím najbližšieho hraničného priechodu 20 až 25 kilometrov.



Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v piatok pri príležitosti začiatku výstavby mosta vyhlásil, že vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom sú v súčasnosti pokojné a vyvážené. Podľa agentúry MTI minister povedal, že dobrým vzájomným vzťahom medzi Slovenskom a Maďarskom dávnejšie bránili viaceré ťažkosti, avšak zrodilo sa odhodlanie, že budovaním spoločných úspešných projektov sa vytvorí základ vzájomnej dôvery. „My, Maďari a Slováci, máme záujem na tom, aby bol mier. Boli by sme radi, keby v regióne, v ktorom žijeme, bol čo najskôr mier, v záujme ktorého v rámci našich možností urobíme všetko," konštatoval Szijjártó, ktorý ocenil slovenské orgány, cirkvi i dobrovoľníkov za ich činnosť pri pomoci utečencom z Ukrajiny, ktorí pomáhajú, podobne ako ich maďarskí kolegovia.



V súvislosti s mostom, ktorý začínajú stavať, dodal, že je to ďalší krok v záujme toho, aby „aj ľudia cítili dobré politické vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom.“