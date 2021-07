Začala sa záverečná etapa revitalizácie budovy FEI STU za 7,5 mil. eur

Bratislava 21. júla (TASR) - Modernizácia budov fakúlt a pracovísk Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave napreduje. V júli sa začala revitalizácia interiérových častí Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) STU, ktorá predstavuje poslednú etapu modernizácie budovy. Stavba a jej finančné krytie v rozsahu 7,5 milióna eur je súčasťou projektu ACCORD - Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.



Za účasti povereného rektora STU Olivera Moravčíka bol v stredu na stavbe prvý kontrolný deň. Projekt je zameraný na revitalizáciu 12 prednáškových ául a miestností, obnovu komunikačných spojovacích koridorov, vybudovanie dátového centra a zavedenie SMART systému regulácie vykurovania. Súčasťou revitalizácie bude aj rekonštrukcia osvetlenia, vykurovania, vzduchotechniky, tieniacej techniky, prezentačnej a didaktickej techniky interiérov budovy FEI STU v Bratislave.



Jednotlivé celky budú prepojené nadradeným inteligentným riadiacim systémom, ktorý zabezpečí integráciu všetkých prvkov do komplexného navzájom optimalizovaného inteligentného celku. V jeho rámci sa jednotlivé časti systému navzájom ovplyvňujú na základe vzájomnej interakcie aj vonkajších vplyvov.



Predpokladaný termín odovzdania diela je júl 2022. Celkové náklady predstavujú 7,5 milióna eur. "Som rád, že vďaka projektu ACCORD môžeme dokončiť kompletnú revitalizáciu budovy FEI. Fakulte, ktorá vychováva mimoriadne žiadaných absolventov a robí špičkový výskum orientovaný na prax, prináležia moderné priestory hodné 21. storočia," povedal poverený rektor Moravčík.



Prvá etapa obnovy budovy FEI STU sa realizovala v roku 2015. V rámci nej boli vymenené okná, opláštená fasáda budovy, urobili sa dažďové zvody a kanalizácia na štyroch blokoch budovy (B, C, D, E). Finančné krytie bolo zabezpečené v rámci projektu Univerzitný vedecký park STU v Bratislave. Financie na druhú etapu revitalizácie zvyšných blokov budovy A, T, AB, BC, výmena dažďových zvodov a kanalizácie pochádzali z projektu ACCORD.



Cieľom projektu ACCORD je podpora spolupráce STU v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave vo výskume a inováciách prostredníctvom koordinovaných investícií do výskumných a inovačných kapacít a súvisiacej infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania.