Začala výstavba priemyselného areálu BESICO Banská Bystrica

BESICO je medzinárodný developer komerčných nehnuteľností s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výstavby priemyselných stavieb. Vlastní, spravuje a stavia priemyselné parky v strategických lokalitách v Belgicku, Francúzsku, Srbsku a na Slovensku. Medzinárodné know-how BESICO je postavené na budovaní výrobných a logistických priestorov na dlhodobý prenájom, pričom sú budované na mieru podľa požiadaviek klientov. Generálnym zhotoviteľom stavby je DYNAMIK CONSTRUCTION , stavebná divízia slovenského holdingu DYNAMIK HOLDING, a.s.

Banská Bystrica 4. septembra (OTS) - Areál projektu BESICO v celkovej výmere prenajímateľnej plochy až 11 000 m2 sa nachádza v oblasti priemyselného parku Šalková, ktorý má už vybudovanú kompletnú infraštruktúru a vzniká s podporou mesta Banská Bystrica. Lokalita situovaná len pár minút od centra tohto srdca Slovenska ponúka množstvo priemyselných a obchodných aktivít. Tento nový priemyselný park prinesie moderné priestory určené pre logistiku, ľahkú výrobu a kancelárske využitie. Prínosom bude aj vytvorenie desiatok nových pracovných miest.Strategická poloha v srdci Slovenska zaručuje výbornú dostupnosť do všetkých častí krajiny.Areál je umiestnený v tesnej blízkosti výjazdu 168 z rýchlostnej cesty R1, čo zabezpečuje výborný prístup do najrozvinutejších oblastí Slovenska na západe krajiny, rovnako ako na sever či východ Slovenska. Nitra, Trnava, Bratislava - všetky tieto mestá sú pohodlne dostupné diaľnicou R1 a D1.Priemyselný park BESICO Banská Bystrica ponúka jednotky rôznych veľkostí, od malých priestorov až po riešenia na mieru pre veľké logistické operácie. Priestory sú vhodné pre logistické služby, ľahkú výrobu a ďalšie komerčné aktivity. Developer pri výstavbe a finalizácii bude reflektovať na potreby a požiadavky budúcich nájomcov, takže finálna podoba areálu a jeho technologické vybavenie vznikne v úzkej spolupráci s budúcimi užívateľmi areálu. Budovaný areál v „A-class“ štandarde pozostáva z moderných výrobno-skladových priestorov, administratívnej časti, exteriérových zón so zeleňou, logistického zázemia a parkovacích miest pre osobné aj nákladné automobily, a to aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením. K udržateľnosti projektu prispeje viacero technologických riešení, napríklad príprava na inštaláciu fotovoltických článkov, zelená fasáda alebo príprava na nabíjacie stanice elektromobilov.Viac informácií o tomto projekte nájdete na webových stránkach www.besico.eu