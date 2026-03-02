Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Začali konanie k prevzatiu Prvej bratislavskej pekárenskej Agrofertom

Konanie sa týka sektora výroby chleba, čerstvého pečiva a koláčov.

Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR začal v pondelok 2. februára správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie, ktorá spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly spoločnosti Agrofert z Českej republiky prostredníctvom spoločnosti Penam CZ nad spoločnosťami Prvá bratislavská pekárenská so sídlom v Bratislave a Peza so sídlom v Žiline. Úrad o tom informoval v pondelok v oznámení.

Úrad zároveň vyzval tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, aby mu predložili pripomienky, námietky a informácie k oznámenej koncentrácii. PMÚ ich žiada zaslať čo najskôr, pokiaľ je to možné do jedného týždňa od zverejnenia oznámenia, aby sa nimi mohol zaoberať už v prvej fáze posudzovania.

