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Začali obstarávať opravu vozoviek za takmer 5 miliónov eur
Diaľničiari to oznámili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila verejnú súťaž na opravu cementobetónových vozoviek vo svojej správe na celom Slovensku. Počas štyroch rokov predpokladá vynaložiť na tieto práce skoro 4,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Diaľničiari to oznámili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, pričom lehotu na predkladanie ponúk určili do 20. júla.
„Predmetom zákazky je oprava cementobetónových vozoviek výmenou degradovaných častí vozovky s cieľom obnovenia prevádzkovej spôsobilosti vozovky,“ uviedla NDS. Súčasťou prác bude údržba povrchu vozoviek impregnačným postrekom na predĺženie ich životnosti, sanácia priečnych a pozdĺžnych škár aj trhlín na týchto vozovkách.
Na opravu sú určené vozovky v pôsobnosti stredísk správy a údržby diaľnic Malacky, Bratislava, Trnava, Trenčín, Považská Bystrica, Martin, Čadca, Liptovský Mikuláš, Mengusovce, Beharovce, Prešov. Pri vyhodnotení ponúk bude rozhodovať cena. „Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky,“ spresnila NDS.
Diaľničiari v súčasnosti obstarávajú aj opravy asfaltových vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest v deviatich samostatných tendroch. Súhrnné predpokladané ceny týchto zákaziek na tri roky predstavujú 42,6 milióna eur bez DPH. NDS vyhlásila súťaže naraz v apríli, lehotu na predkladanie ponúk predĺžila zhodne do 25. mája, ale výsledky zatiaľ nezverejnila.
„Predmetom zákazky je oprava cementobetónových vozoviek výmenou degradovaných častí vozovky s cieľom obnovenia prevádzkovej spôsobilosti vozovky,“ uviedla NDS. Súčasťou prác bude údržba povrchu vozoviek impregnačným postrekom na predĺženie ich životnosti, sanácia priečnych a pozdĺžnych škár aj trhlín na týchto vozovkách.
Na opravu sú určené vozovky v pôsobnosti stredísk správy a údržby diaľnic Malacky, Bratislava, Trnava, Trenčín, Považská Bystrica, Martin, Čadca, Liptovský Mikuláš, Mengusovce, Beharovce, Prešov. Pri vyhodnotení ponúk bude rozhodovať cena. „Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky,“ spresnila NDS.
Diaľničiari v súčasnosti obstarávajú aj opravy asfaltových vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest v deviatich samostatných tendroch. Súhrnné predpokladané ceny týchto zákaziek na tri roky predstavujú 42,6 milióna eur bez DPH. NDS vyhlásila súťaže naraz v apríli, lehotu na predkladanie ponúk predĺžila zhodne do 25. mája, ale výsledky zatiaľ nezverejnila.